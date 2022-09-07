Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Apple anuncia iPhone 14, que manda mensagem sem sinal de internet
Tecnologia

Apple anuncia iPhone 14, que manda mensagem sem sinal de internet

O serviço de comunicação via satélite do novo smartphone será pago, mas poderá ser utilizado por dois anos gratuitamente, segundo a empresa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 set 2022 às 16:46

Publicado em 07 de Setembro de 2022 às 16:46

A Apple anunciou nesta quarta-feira (7) o iPhone 14, nova linha dos smartphones da empresa. Sem grandes transformações visuais e computacionais, os modelos agora podem mandar mensagens de emergência via satélite, mesmo em lugares sem internet e nem sinal de celular, e detectar batidas de carro.
O serviço de comunicação via satélite será pago, mas poderá ser utilizado por dois anos gratuitamente.
Os dois últimos, os mais caros da linha, contam com telas, materiais e câmeras melhores. Além disso, apresentam uma "franja" menor e interativa (a parte da tela que é tampada pela câmera frontal). Eles usam o chip A16 Bionic, que a Apple diz ser o "mais rápido disponível em um smartphone".
Apple
iPhone 14 Crédito: Reprodução/Apple
Nos Estados Unidos, o iPhone 14 estará disponível em 16 de setembro, enquanto o Plus em 7 de outubro. Este conta com uma tela maior e funciona com o mesmo processador do iPhone 13, o A15, lançado no ano passado.

APPLE WATCH

A empresa também anunciou a nova linha de relógios inteligentes, o Apple Watch Series 8, incluindo um com foco em atletas e esportes radicais, o Apple Watch Ultra.
Além dos dados de saúde, o dispositivo apresenta mais informações geográficas, maior resistência contra choques e bateria melhor. A linha também recebeu a versão SE, mais barata e menos potente.
O fone de ouvido sem fio da Apple também recebeu uma atualização. Os AirPods Pro contarão com processamento, qualidade sonora e redução de ruído melhores.
Veja a lista de produtos anunciados pela Apple nesta quarta (7) iPhone:
  • iPhone 14 (US$ 799)
  • iPhone 14 Plus (US$ 899)
  • iPhone 14 Pro (US$ 999)
  • iPhone 14 Pro Max (US$ 1099)
Apple Watch:
  • Apple Watch Series 8 (US$ 499)
  • Apple Watch SE (US$ 299)
  • Apple Watch Ultra (US$ 799)
AirPods:
  • AirPods Pro 2 (US$ 249)

Veja Também

Governo proíbe Apple de vender iPhone sem carregador e aplica multa

Apple anuncia o fim do iPod após 20 anos

Talvez a Apple esteja certa, mas fez tudo da pior maneira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Direito Apple Celular
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Mundial da Voz: 6 cuidados essenciais para manter a saúde vocal
Mulher usando protetor solar em bastão
Protetor solar em bastão: veja os pontos de atenção ao usar
Imagem de destaque
Cesky terrier: conheça as características dessa raça de cachorro 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados