Apple anuncia iPhone 14, que manda mensagem sem sinal de internet

A Apple anunciou nesta quarta-feira (7) o iPhone 14, nova linha dos smartphones da empresa. Sem grandes transformações visuais e computacionais, os modelos agora podem mandar mensagens de emergência via satélite, mesmo em lugares sem internet e nem sinal de celular, e detectar batidas de carro.

O serviço de comunicação via satélite será pago, mas poderá ser utilizado por dois anos gratuitamente.

Os dois últimos, os mais caros da linha, contam com telas, materiais e câmeras melhores. Além disso, apresentam uma "franja" menor e interativa (a parte da tela que é tampada pela câmera frontal). Eles usam o chip A16 Bionic, que a Apple diz ser o "mais rápido disponível em um smartphone".

iPhone 14 Crédito: Reprodução/Apple

Nos Estados Unidos, o iPhone 14 estará disponível em 16 de setembro, enquanto o Plus em 7 de outubro. Este conta com uma tela maior e funciona com o mesmo processador do iPhone 13, o A15, lançado no ano passado.

APPLE WATCH

A empresa também anunciou a nova linha de relógios inteligentes, o Apple Watch Series 8, incluindo um com foco em atletas e esportes radicais, o Apple Watch Ultra.

Além dos dados de saúde, o dispositivo apresenta mais informações geográficas, maior resistência contra choques e bateria melhor. A linha também recebeu a versão SE, mais barata e menos potente.

O fone de ouvido sem fio da Apple também recebeu uma atualização. Os AirPods Pro contarão com processamento, qualidade sonora e redução de ruído melhores.

Veja a lista de produtos anunciados pela Apple nesta quarta (7) iPhone:

iPhone 14 (US$ 799)

iPhone 14 Plus (US$ 899)



iPhone 14 Pro (US$ 999)



iPhone 14 Pro Max (US$ 1099)



Apple Watch:

Apple Watch Series 8 (US$ 499)

Apple Watch SE (US$ 299)



Apple Watch Ultra (US$ 799)



AirPods: