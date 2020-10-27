Talvez a Apple esteja certa, mas fez tudo da pior maneira

Novo aparelho vem sem os acessórios usuais: fone de ouvido e carregador Crédito: Divulgação/Apple

Assim que os novos iPhones 12 começarem a chegar nas casas das pessoas, o novo smartphone da Apple virá numa caixa menor e mais leve – não haverá mais carregador nem fones de ouvido.

Pela primeira vez desde o primeiro iPhone, os novos aparelhos não virão com o famoso carregador branco e ainda o cabo incluso será de padrão USB-C que não será compatível como os antigos carregadores oficiais (padrão usado pela Apple desde 2007).

Quer dizer que: ou você continua usando o adaptador e o cabo antigos ou... terá que comprar um novo carregador com esse novo padrão.

Consumidores não compraram bem a ideia de salvar a natureza

O anúncio feito no dia 13 de outubro caiu como uma bomba apesar de não ter sido surpresa para quem acompanha a empresa por mais tempo: a retirada dos carregadores dos Apple Watches já mostrava essa tendência.

O motivo? Reduzir as emissões de carbono. De acordo com Lisa Jackson no evento da companhia, com a caixa menor e otimizando toda a cadeia de produção, haverá uma redução de emissão de carbono em torno de 2 milhões de toneladas.

Isso não é nada mal. Mas a execução foi horrível – Apple poderia ter feito todo esse processo de um jeito muito melhor tanto para os consumidores quanto para o meio ambiente.

Os usuários da Apple têm pedido há anos uma troca do carregador de 5W e uma mudança para o USB-C. A mudança veio da pior maneira possível.

O que poderia ter ocorrido?

Uma das soluções para menos reclamações seria continuar usando os mesmos cabos de sempre. Por que não manter o mesmo e anunciar já pro ano que a mudança? Afinal, há ainda bilhões de carregadores do padrão antigo por aí.

Outra opção seria ter iniciado o uso do USB-C há anos atrás. Dessa maneira, a ausência do carregador não seria tão sentida assim. Consumidores tem reclamado desse não uso do USB-C por vários motivos: destoava do padrão dos demais smartphones, o carregamento não é tão rápido e como uma empresa como a Apple estava atrasando tanto esse salto? Daí resolve fazer tudo de uma vez?

Apple, você tratou o uso do USB-C como luxo por muito tempo, e não como PADRÃO. Agora, jogou a bomba e não esperava que todo mundo fosse reclamar? E por que não fala para seus consumidores: chegamos ao uso do USB-C que é um cabo melhor e um padrão melhor. Mas fez o que? Falou que é pra salvar o meio ambiente.

Outra coisa seria jogar a bomba, mas ir além: usar o USB-C como padrão de vez. Os iPads Pro já usam o padrão desde 2018 e seria mais coerente. Ao adotar o padrão universal de fato (não é à toa que o nome do USB é Universal Serial Bus) os consumidores entenderiam. A empresa estaria se aliando com toda a indústria de fato e atrairia inclusive a simpatia dos não usuários de iPhone.

Tá mas... e agora?

Agora se instala uma confusão total dentro do próprio ecossistema. No mundo do software tudo Apple está em harmonia, mas no mundo hardware está tudo uma loucura.

Um usuário de MacBook usa um padrão de carregador e cabos, os de iPads outros (dependendo do modelo consegue-se alinhar com o USB-C) mas se colocarmos aí na equação os Apple Watches e os novos iPhones, carrega-los por ser bem complicado... e se precisar carregar os AirPods... minha nossa!

Mas não adianta chorar o leite derramado agora. O estrago está feito. Por mais que a companhia tenha boas intenções em fazer o correto pelo meio ambiente, a prática fica longe da teoria.

Se a mensagem fosse mesmo para salvar o meio ambiente, a Apple teria universalizado todos os cabos para que todos os dispositivos funcionassem sob o mesmo padrão universal.

Mas no meio dessa bagunça, a Apple pode estar... certa?

No meio dessa loucura de cabos e carregadores, talvez a Apple tenha trazido um ponto interessante para a discussão: será que realmente precisamos de novos carregadores?

Eu convido você a observar sua casa e seu hábito de consumo com dispositivos pequenos: quantos carregadores já existem na sua casa? E mais: você carrega seus dispositivos necessariamente usando um carregador?

Hoje em dia tanto em hotéis, resorts, aeroportos, aviões, empresas e lares por aí temos o USB presente para facilitar a vida das pessoas. Será que sua vida sem aquele carregador fraco de 5W vai ficar tão ruim assim?

Outro questionamento: no mercado de usados, vocês conseguem comprar telefones que já vem com carregador? As grandes empresas (ou até as pequenas aí do seu bairro) não tem vendido aparelhos que acompanham carregadores – em teoria você já os tem ou pode comprar por preços mais módicos.

Será que nossos hábitos de consumo no futuro serão nessa pegada de carregar os dispositivos de maneira mais eficiente e usando menos recursos?

Apesar da execução ruim da ideia, talvez a intenção não seja... digamos... boa?

Muita gente estava reclamando o sobre o fato de um aparelho custar tão caro não baixou de preço e veio sem acessórios. Mas será que nessa conta estamos esquecendo o fato de que os novos iPhones são todos 5G e que deveríamos estar bravos com o fato de fazer essa transição meio que forçadamente?

Muitas perguntas, eu sei.

Conclusão

Essa bagunça toda não deve afastar tanto os usuários de iPhone assim. Creio que mesmo chateadíssimos com a Apple, os iPhones novos se colocam muito bem no mercado 5G.

O valor não está longe dos concorrentes, o produto deve manter a boa qualidade (donos de iPhone em geral são muito satisfeitos) e também tem o fator “não é um smartphone, é um iPhone”.