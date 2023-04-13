Bugou aí? Usuários relatam instabilidade no aplicativo Ônibus GV

Usuários relatam instabilidade em aplicativo Ônibus GV Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil

Usuários do aplicativo Ônibus GV, que fornece informações como horários, localização e percurso de todos os coletivos da frota do Transcol e dos ônibus municipais de Vitória , vêm relatando instabilidade na plataforma desde a manhã desta quinta-feira (13). Segundo as queixas, o aplicativo em celulares não estaria funcionando, dificultando a consulta aos horários dos veículos.

Em um dos relatos feitos em uma rede social, o usuário expõe uma mensagem que aparece no celular ao tentar abrir o aplicativo. O aviso diz que o sistema fechou devido a um "bug" (falha), e que será preciso atualizar o app após serem feitos reparos.

EU TE ODEIO GVBUS EU TE ODEIO COM CADA CÉLULA DO MEU CORPO QUE SÃO CERCA DE 37 TRILHÕES pic.twitter.com/d80uJYvSBu — Velho testamento com amônia (@jober_ryan) April 13, 2023

A Gazeta, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado Espírito Santo ( Procurada pela reportagem de, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado Espírito Santo ( Ceturb-ES ) informou, em nota, que uma atualização de versão do aplicativo Ônibus GV feita nesta quarta-feira (12) apresentou incompatibilidade com aparelhos Android versão 13.

"A correção foi feita logo em seguida e a empresa responsável está aguardando a liberação da loja de aplicativo para atualizar a versão com as correções para o Android 13 funcionar" Ceturb-ES - Em nota

Ainda segundo a Companhia, a instabilidade impactou cerca de 2% dos usuários que usam o Android 13, num universo de cerca de 375 mil pessoas.

Na noite desta quinta-feira (13), o GVBus informou, por nota, que o problema foi imediatamente resolvido pela equipe técnica da empresa responsável pelo aplicativo ÔnibusGV, que voltou a funcionar por volta das 18h, quando a loja de aplicativos liberou a atualização do sistema.

Veja reclamações de usuários

o app do gvbus morreu, como vou pegar meu ônibus agr? vou ter q gravar a hora que passa igual os maias? ou ir na fé e ficar esperando igual os incas? — amanda (@torrycaa) April 13, 2023

app do gv bus não tá funcionando hj e todo mundo vai ter que pegar ônibus assim como faziam os maias e os astecas, sem saber horário — ᵐⁱᵐⁱˡˡʸ ⚡️? (@_MillyRDS_) April 13, 2023

Eu só queria que o ônibus gv voltasse a funcionar no meu celular pic.twitter.com/gZadIq2T0y — clsl (@clalsl01) April 13, 2023

Mas é uma beleza quando o app do ônibus Gv nem abre né. ? — El Braga, o sagitariano bugado ?‍? (@danielobraga) April 13, 2023