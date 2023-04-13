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Várias queixas

Bugou aí? Usuários relatam instabilidade no aplicativo Ônibus GV

Segundo a Ceturb, atualização de versão do aplicativo feita nesta quarta-feira (12) apresentou incompatibilidade com aparelhos com sistema operacional Android 13

Publicado em 13 de Abril de 2023 às 18:31

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

13 abr 2023 às 18:31
Aparelho de telefone celular smartphone
Usuários relatam instabilidade em aplicativo Ônibus GV Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil
Usuários do aplicativo Ônibus GV, que fornece informações como horários, localização e percurso de todos os coletivos da frota do Transcol e dos ônibus municipais de Vitória, vêm relatando instabilidade na plataforma desde a manhã desta quinta-feira (13). Segundo as queixas, o aplicativo em celulares não estaria funcionando, dificultando a consulta aos horários dos veículos. 
Em um dos relatos feitos em uma rede social, o usuário expõe uma mensagem que aparece no celular ao tentar abrir o aplicativo. O aviso diz que o sistema fechou devido a um "bug" (falha), e que será preciso atualizar o app após serem feitos reparos. 
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado Espírito Santo (Ceturb-ES) informou, em nota, que uma atualização de versão do aplicativo Ônibus GV feita nesta quarta-feira (12) apresentou incompatibilidade com aparelhos Android versão 13. 
"A correção foi feita logo em seguida e a empresa responsável está aguardando a liberação da loja de aplicativo para atualizar a versão com as correções para o Android 13 funcionar"
Ceturb-ES - Em nota 
Ainda segundo a Companhia, a instabilidade impactou cerca de 2% dos usuários que usam o Android 13, num universo de cerca de 375 mil pessoas. 
Na noite desta quinta-feira (13), o GVBus informou, por nota, que o problema foi imediatamente resolvido pela equipe técnica da empresa responsável pelo aplicativo ÔnibusGV, que voltou a funcionar por volta das 18h, quando a loja de aplicativos liberou a atualização do sistema. 

Veja reclamações de usuários

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