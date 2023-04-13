Bugou aí? Usuários relatam instabilidade no aplicativo Ônibus GV

Usuários do aplicativo Ônibus GV, que fornece informações como horários, localização e percurso de todos os coletivos da frota do Transcol e dos ônibus municipais de Vitória, vêm relatando instabilidade na plataforma desde a manhã desta quinta-feira (13). Segundo as queixas, o aplicativo em celulares não estaria funcionando, dificultando a consulta aos horários dos veículos.
Em um dos relatos feitos em uma rede social, o usuário expõe uma mensagem que aparece no celular ao tentar abrir o aplicativo. O aviso diz que o sistema fechou devido a um "bug" (falha), e que será preciso atualizar o app após serem feitos reparos.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado Espírito Santo (Ceturb-ES) informou, em nota, que uma atualização de versão do aplicativo Ônibus GV feita nesta quarta-feira (12) apresentou incompatibilidade com aparelhos Android versão 13.
"A correção foi feita logo em seguida e a empresa responsável está aguardando a liberação da loja de aplicativo para atualizar a versão com as correções para o Android 13 funcionar"
Ainda segundo a Companhia, a instabilidade impactou cerca de 2% dos usuários que usam o Android 13, num universo de cerca de 375 mil pessoas.
Na noite desta quinta-feira (13), o GVBus informou, por nota, que o problema foi imediatamente resolvido pela equipe técnica da empresa responsável pelo aplicativo ÔnibusGV, que voltou a funcionar por volta das 18h, quando a loja de aplicativos liberou a atualização do sistema.