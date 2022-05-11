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Reta da Penha

Briga de trânsito: motorista de ônibus é agredido por ciclista em Vitória

Confusão ocorreu no começo da tarde desta quarta-feira (11). O ciclista, que alegou ter sido fechado pelo ônibus, entrou no coletivo e deu socos no condutor do ônibus

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 17:22

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

11 mai 2022 às 17:22
Uma briga de trânsito resultou em pancadaria e o motorista de um ônibus do Transcol acabou ferido no rosto no começo da tarde desta quarta-feira (11), em Vitória. Por volta das 12h30, na Reta da Penha, um ciclista alegou ter sido fechado pelo ônibus e foi tirar satisfação com o condutor da linha 527, que faz a ligação entre os terminais Jardim América (Cariacica) e Carapina (Serra). A confusão foi filmada por pessoas que presenciaram a cena (vídeo acima).
O motorista agredido, que se identificou como Flávio, contou para a reportagem da TV Gazeta que se aproximava do ponto de ônibus em frente a um hipermercado, quando o ciclista — que estava na calçada — foi na direção do coletivo. O condutor disse que desviou para não atingir o homem. Depois, quando o coletivo encostou para o embarque e desembarque de passageiros, o ciclista teria acessado o interior do veículo e iniciado as agressões.
Pessoas que estavam na calçada e passageiros do coletivo presenciaram a cena. Do outro lado da Reta da Penha, outras pessoas filmaram a confusão. Nas imagens, é possível ver o ciclista partindo para cima do condutor do ônibus, que chega a bater contra o vidro lateral próximo à cadeira do motorista.
Reta da Penha
Motorista, à esquerda, ficou ferido após ser agredido pelo ciclista dentro do ônibus do Transcol na Reta da Penha Crédito: Internauta
As imagens do vídeo mostram ainda que pessoas que estavam no coletivo apartaram a confusão, mas não conseguiram evitar que o motorista ficasse ferido. Flávio sofreu ferimentos no rosto, que provocaram sangramento. Barras próximas ao volante e também o piso do ônibus ficaram com marcas de sangue.
A ocorrência foi atendida pela Guarda de Trânsito de Vitória. Segundo a corporação, quando a guarnição chegou ao local o agressor já havia conseguido fugir. O motorista agredido foi orientado a prosseguir até uma delegacia.

LESÃO CORPORAL

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o motorista esteve na 1ª Delegacia Regional de Vitória e registrou um boletim de ocorrência pelo crime de lesão corporal. Segundo a corporação, o caso será encaminhado para o 3º Distrito de Polícia de Vitória, para investigação.
A Polícia Civil destacou que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

O QUE DIZ O GVBUS

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) também foi procurado pela reportagem de A Gazeta para mais detalhes sobre o caso. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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