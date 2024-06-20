Bombeiros do ES encontram quinta vítima soterrada no Rio Grande do Sul

A equipe do Centro Especializado de Resposta a Desastres (Cerd) do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) localizou, na quarta-feira (19), os restos mortais de mais uma vítima das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul

A vítima estava desaparecida havia mais de 40 dias, na cidade de Teutônia. Com esta, os bombeiros capixabas já ajudaram a localizar corpos de cinco pessoas no Estado gaúcho. Ainda não se sabe a identificação da vítima, mas a suspeita é que seja uma mulher.

Os bombeiros do Espírito Santo atuam no local com militares de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Na quarta-feira, a equipe do Estado, auxiliados por bombeiros de São Paulo, atuaram em uma área específica, demarcada conforme o planejamento do Posto de Comando.

No planejamento, ficou decidido que as equipes se dividiram no quadrante definido, partindo das extremidades do polígono de busca: a equipe do CBMES subindo pela margem do rio e a de São Paulo descendo.

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Entretanto, a operação apresentava uma dificuldade: a área de busca era muito extensa e o sinal de celular ainda era instável na região. Para solucionar as dificuldades de comunicação, os militares montaram uma base logística móvel, posicionada fora da área de busca, que se movia conforme necessário para fornecer suporte.

Foram utilizados o ônibus e uma caminhonete do CBMES, que viabilizaram a montagem da base móvel e o acesso até as áreas mais próximas das equipes. Usando comunicação via satélite, foi possível prover sinal de internet estável para as equipes em campo, permitindo a comunicação e o rastreamento da equipe em tempo real.

As buscas foram realizadas utilizando métodos combinados, o que incluiu busca pessoal, cães farejadores (K9) e drones, de acordo com a análise do fluxo da enxurrada e depósito dos detritos. A equipe utilizou receptores GPS para se orientar e registrar as ações em campo.

Por volta das 16h horas da tarde de quarta-feira, o cão Fire indicou um ponto onde havia grande acúmulo de detritos. A equipe, então, realizou a retirada manual dos detritos e, após algum tempo, localizou um corpo, possivelmente do sexo feminino.