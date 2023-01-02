Barulho nas praias: 19 caixas de som bluetooth são apreendidas no Sul do ES

Mais de 10 aparelhos de som acabaram apreendidos nas praias do litoral sul durante o final de semana. Em Anchieta, segundo a Guarda Municipal, foram recolhidos 10 aparelhos durante as ações de fiscalização. Já na cidade vizinha de Piúma também houve desrespeito às restrições de som alto e nove caixas de som foram apreendidas.
Na virada do ano, a Guarda Municipal recebeu várias denúncias de poluição sonora na praia Costa Azul, em Iriri, Anchieta. A corporação informou o fato aos agentes ambientais, que, com a Polícia Militar, realizaram a apreensão de 10 caixas de som. Os proprietários dos equipamentos sonoros receberam multa de R$ 1.950,00 por cada aparelho apreendido. A fiscalização no município acontecerá durante todo o verão.
Fiscalização recolhe aparelhos de som nas praias no Sul do ES
Outras nove caixas de som foram recolhidos em Piúma. No município, a multa para quem tiver o aparelho de som apreendido é de R$ 2.240. Segundo a prefeitura, as apreensões aconteceram no último fim de semana e os aparelhos foram levados para a sede da Secretaria de Meio Ambiente, onde ficam para retirada após pagamento de multa.
A prefeitura informou ainda que a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente também realizou campanha de conscientização por meio de distribuição de panfletos informativos.