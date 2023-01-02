Barulho nas praias: 19 caixas de som bluetooth são apreendidas no Sul do ES

Outras nove caixas de som foram recolhidos em Piúma. No município, a multa para quem tiver o aparelho de som apreendido é de R$ 2.240. Segundo a prefeitura, as apreensões aconteceram no último fim de semana e os aparelhos foram levados para a sede da Secretaria de Meio Ambiente, onde ficam para retirada após pagamento de multa.