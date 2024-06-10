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"Banheiro de shopping" em escola estadual do ES viraliza; veja vídeo

Colégio fica em Forte São João, na Capital; imagens do espaço já somam mais de 130 mil visualizações em uma rede social
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

10 jun 2024 às 15:17

Publicado em 10 de Junho de 2024 às 15:17

Um vídeo que mostra o banheiro todo decorado de uma escola viralizou no TikTok nos últimos dias. Até esta segunda-feira (10), as imagens já somavam mais de 130 mil visualizações. A gravação foi feita por uma aluna da Colégio Estadual do Espírito Santo, que fica em Forte São João, Vitória.
Na legenda do vídeo, a aluna escreveu: "Banheiro de shopping na escola. Valeu, Colégio Estadual". As paredes são decoradas com papel de parede estampado com folhas, e as divisórias foram plotadas com um adesivo que se assemelha ao mármore. Nos comentários, os internautas ficaram surpresos. "Na minha época não tinha essas coisas", brincou um ex-aluno. 
A Gazeta perguntou à Secretaria de Estado da Educação (Sedu) se essa reforma aconteceu recentemente e se outras escolas também têm banheiros semelhantes. O superintendente Regional de Educação de Carapina, Rodrigo Simões, afirmou que esse processo de plotagem vem acontecendo desde o ano passado, em algumas escolas de Vitória e da Serra. E não é só para ficar bonito. 
"Tem objetivo pedagógico por trás disso, para criar um sentimento de pertencimento do estudante. Nós enfrentamos desafios como evasão escolar, então quanto mais o aluno se sentir acolhido na escola, mais ele vai frequentar. A gente chama de humanização. O objetivo é ressignificar essa imagem da escola, criando clima de pertencimento, uma forma de acolher ele", detalhou Simões. 

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