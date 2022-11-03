Bancário será indenizado em R$ 5 mil por ser ofendido em agência de Iúna

Uma cliente foi condenada a indenizar um funcionário de uma agência bancária de Iúna, no Caparaó capixaba, após ofender a vítima com xingamentos e palavras difamatórias. O caso aconteceu em março de 2016, porém a decisão é de setembro deste ano e foi divulgada nesta segunda-feira (31) pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).
De acordo com o bancário, a atitude da mulher gerou repercussão desagradável com alguns clientes e virou motivo de brincadeira no ambiente de trabalho, causando "indignação, tristeza, vexame e humilhação" ao homem. A mulher não apresentou defesa no processo.
Uma das testemunhas ouvidas afirmou que a cliente proferiu frases que davam a entender que o funcionário não tinha capacidade para trabalhar em um banco, "que lugar de gente incompetente era na roça puxando o cabo de enxada". Outra testemunha, relatou que ouviu a mulher chamando o bancário de "burro".
A juíza que analisou o processo entendeu que houve dano à personalidade da vítima. A cliente foi condenada a indenizar o funcionário da agência bancária em R$ 5 mil, por danos morais.