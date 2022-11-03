Bancário será indenizado em R$ 5 mil por ser ofendido em agência de Iúna

O funcionário de um banco em Iúna será indenizado em R$ 5 mil por ter sido ofendido por uma cliente Crédito: Divulgação

Uma cliente foi condenada a indenizar um funcionário de uma agência bancária de Iúna , no Caparaó capixaba, após ofender a vítima com xingamentos e palavras difamatórias. O caso aconteceu em março de 2016, porém a decisão é de setembro deste ano e foi divulgada nesta segunda-feira (31) pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo ( TJES ).

De acordo com o bancário, a atitude da mulher gerou repercussão desagradável com alguns clientes e virou motivo de brincadeira no ambiente de trabalho, causando "indignação, tristeza, vexame e humilhação" ao homem. A mulher não apresentou defesa no processo.

Uma das testemunhas ouvidas afirmou que a cliente proferiu frases que davam a entender que o funcionário não tinha capacidade para trabalhar em um banco, "que lugar de gente incompetente era na roça puxando o cabo de enxada". Outra testemunha, relatou que ouviu a mulher chamando o bancário de "burro".