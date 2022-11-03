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Danos morais

Bancário será indenizado em R$ 5 mil por ser ofendido em agência de Iúna

A condenada teria dito ao colaborador do banco "que lugar de gente incompetente era na roça puxando o cabo de enxada". Caso ocorreu em 2016, na cidade do Caparaó capixaba
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

03 nov 2022 às 18:35

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 18:35

A cliente foi assaltada logo depois de sacar dinheiro no caixa eletrônico do BB em Cariacica
O funcionário de um banco em Iúna será indenizado em R$ 5 mil por ter sido ofendido por uma cliente Crédito: Divulgação
Uma cliente foi condenada a indenizar um funcionário de uma agência bancária de Iúna, no Caparaó capixaba, após ofender a vítima com xingamentos e palavras difamatórias. O caso aconteceu em março de 2016, porém a decisão é de setembro deste ano e foi divulgada nesta segunda-feira (31) pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES). 
De acordo com o bancário, a atitude da mulher gerou repercussão desagradável com alguns clientes e virou motivo de brincadeira no ambiente de trabalho, causando "indignação, tristeza, vexame e humilhação" ao homem. A mulher não apresentou defesa no processo. 
Uma das testemunhas ouvidas afirmou que a cliente proferiu frases que davam a entender que o funcionário não tinha capacidade para trabalhar em um banco, "que lugar de gente incompetente era na roça puxando o cabo de enxada". Outra testemunha, relatou que ouviu a mulher chamando o bancário de "burro". 
A juíza que analisou o processo entendeu que houve dano à personalidade da vítima. A cliente foi condenada a indenizar o funcionário da agência bancária em R$ 5 mil, por danos morais.

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