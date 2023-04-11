Banca de peixes irregular na orla de Itapuã é demolida em Vila Velha

A estrutura que havia na Colônia de Pescadores de Itapuã foi demolida na noite desta segunda (10)

De acordo com a administração municipal, em 2018, a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) orientou que não poderia existir construções de alvenaria na praia. Nessa época, ainda na gestão anterior, o município deu kits de inox para que os pescadores pudessem trabalhar no corte e venda do pescado.

Na reunião, as partes entraram em acordo a respeito da tentativa de fazer uma construção de madeira no local para que a comunidade pudesse trabalhar no espaço. A nova proposta foi enviada à SPU com um pedido de liberação, mas enquanto isso, segundo a prefeitura, a demolição precisava ser feita, o que ocorreu na noite anterior.