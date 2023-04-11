Quem passou pela orla de Itapuã, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (11), percebeu que a banca de peixes que ficava na Colônia de Pescadores da região não está mais no local. A estrutura foi demolida na noite dessa segunda (10), após acordo entre pescadores e a prefeitura.
De acordo com a administração municipal, em 2018, a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) orientou que não poderia existir construções de alvenaria na praia. Nessa época, ainda na gestão anterior, o município deu kits de inox para que os pescadores pudessem trabalhar no corte e venda do pescado.
Em 2021, a SPU realizou uma nova notificação e nada foi feito em relação à estrutura. Há cerca de 15 dias, a Prefeitura de Vila Velha se reuniu com os pescadores e disse que precisava fazer a retirada da peça.
Na reunião, as partes entraram em acordo a respeito da tentativa de fazer uma construção de madeira no local para que a comunidade pudesse trabalhar no espaço. A nova proposta foi enviada à SPU com um pedido de liberação, mas enquanto isso, segundo a prefeitura, a demolição precisava ser feita, o que ocorreu na noite anterior.
Banca de peixes irregular na orla de Itapuã é demolida em Vila Velha