Baixo Guandu lidera casos de dengue no interior do ES

Os casos de dengue em Baixo Guandu, na região Noroeste do Espírito Santo, fizeram com que as autoridades em saúde voltassem a atenção para o município, que se tornou a cidade do interior com mais casos confirmados de dengue em todo o Estado, perdendo em números apenas para a Serra, na Grande Vitória. Desde o começo do ano, já são quase 1.500 notificações e mais de 650 casos confirmados, o que gera uma média de, pelo menos, sete novos registros por dia.
Diante dessa situação, a Secretaria Estadual de Saúde (SESA) está monitorando o município de perto e adotando medidas estratégicas para conter o avanço da doença. Segundo Orley Cardoso, subsecretário em Vigilância em Saúde, a assistência foi reforçada.
Encaminhamos uma equipe da SESA para o município, disponibilizamos veículo, capacitamos os agentes e eles estão fazendo operação de campo. Fizemos também uma capacitação para a assistência no hospital, para que seja facilitado o diagnóstico, já que a gente vive um momento de crescimento dos casos de dengue somados aos casos respiratórios
O impacto real da doença é sentido por moradores, como o Arthur Coutinho, que recentemente contraiu a doença e precisou ficar afastado do trabalho por sete dias. Segundo ele, embora ouvisse falar das consequências, nunca imaginou que fosse tão forte.
A gente não espera que vai acabar contraindo. A dengue me derrubou
O perigo é acentuado pelo fato de existirem quatro sorotipos diferentes do vírus, sendo o tipo 2 o mais comum no Estado atualmente. Isso significa que mesmo quem já teve dengue pode ser infectado novamente, muitas vezes enfrentando uma forma ainda mais grave da enfermidade. Para identificar a doença precocemente, a médica infectologista Marina Malacarne destaca os sinais de alerta que não devem ser ignorados.
Os sinais mais importantes são os casos de fraqueza intensa, dor no corpo, principalmente nos músculos e nas juntas, dor de cabeça e ao redor dos olhos, manchas pelo corpo, vômito e diarreia, que também podem aparecer no caso
A especialista reforça que este é o momento crucial para a população redobrar os cuidados preventivos, como o uso constante de repelente, o uso de roupas que cubram o corpo e, principalmente, a vigilância rigorosa dentro das residências para eliminar qualquer foco do mosquito Aedes aegypti.