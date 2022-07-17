Bairros da Serra podem ficar sem água neste domingo (17); veja lista

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) anunciou que fará manutenção programada neste domingo (17), das 8 às 18h, na Serra, na Grande Vitória. Com isso, 33 bairros do município, além de seis de Fundão e quatro de Aracruz podem sofrer com a interrupção no abastecimento.
Segundo a Cesan, o serviço será realizado em virtude da necessidade de adequação da rede de água na Rotatória do Ó, próximo ao Hospital Dório Silva.
A população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. Segundo a companhia, o abastecimento será restabelecido de forma gradativa, em até 24 horas, após a conclusão dos serviços.
VEJA LISTA DE BAIRROS QUE PODEM SER AFETADOS NA SERRA:
- Boa Vista I
- Boulevard Lagoa
- Castelândia
- Conjunto Jacaraípe
- Costa Dourada
- Costabela
- Das Laranjeiras
- Enseada Jacaraípe
- Estância Monazítica
- Feu Rosa
- Jardim Atlântico
- Lagoa de Jacaraípe
- Manguinhos
- Marbella
- Nova Almeida
- Novo
- Ourimar
- Parque das Gaivotas
- Parque Jacaraípe
- Parque Residencial Nova Almeida
- Parque Santa Fé
- Portal de Jacaraípe
- Praia da Baleia
- Praia de Capuba
- Praiamar
- Reis Magos
- Residencial Jacaraípe
- São Francisco
- São João
- São Patrício
- São Pedro
- Serramar
- Vila Nova de Colares
Além da Serra, bairros de Aracruz (Itaparica, Praia Formosa, São Francisco e Santa Cruz) e Fundão (Balneário Costa Azul, Rio Preto, Direção, Enseada das Garças, Mirante da Praia e Praia Grande) poderão ser afetados.