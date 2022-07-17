Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Manutenção programada

Bairros da Serra podem ficar sem água neste domingo (17); veja lista

Alguns locais em Fundão e em Aracruz também podem ser afetados pelo serviço de manutenção, com horário estipulado pela Cesan até as 18h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2022 às 11:00

Publicado em 17 de Julho de 2022 às 11:00

Defensoria pediu à Cesan que esclareça o abastecimento irregular de água em bairros da Capital
Abastecimento nos bairros afetados por manutenção será retomado de forma gradativa em até 24 horas Crédito: EBC
Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) anunciou que fará manutenção programada neste domingo (17), das 8 às 18h, na Serra, na Grande Vitória. Com isso, 33 bairros do município, além de seis de Fundão e quatro de Aracruz podem sofrer com a interrupção no abastecimento.
Segundo a Cesan, o serviço será realizado em virtude da necessidade de adequação da rede de água na Rotatória do Ó, próximo ao Hospital Dório Silva.
A população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. Segundo a companhia, o abastecimento será restabelecido de forma gradativa, em até 24 horas, após a conclusão dos serviços.

VEJA LISTA DE BAIRROS QUE PODEM SER AFETADOS NA SERRA:

  • Boa Vista I
  • Boulevard Lagoa
  • Castelândia
  • Conjunto Jacaraípe
  • Costa Dourada
  • Costabela
  • Das Laranjeiras
  • Enseada Jacaraípe
  • Estância Monazítica
  • Feu Rosa
  • Jardim Atlântico
  • Lagoa de Jacaraípe
  • Manguinhos
  • Marbella
  • Nova Almeida
  • Novo
  • Ourimar
  • Parque das Gaivotas
  • Parque Jacaraípe
  • Parque Residencial Nova Almeida
  • Parque Santa Fé
  • Portal de Jacaraípe
  • Praia da Baleia
  • Praia de Capuba
  • Praiamar
  • Reis Magos
  • Residencial Jacaraípe
  • São Francisco
  • São João
  • São Patrício
  • São Pedro
  • Serramar
  • Vila Nova de Colares
Além da Serra, bairros de Aracruz (Itaparica, Praia Formosa, São Francisco e Santa Cruz) e Fundão (Balneário Costa Azul, Rio Preto, Direção, Enseada das Garças, Mirante da Praia e Praia Grande) poderão ser afetados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra Cesan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social
Imagem de destaque
Próximo governador precisará olhar para os esteios da arrecadação do ES
Imagem de destaque
Oportunidades imobiliárias em meio à 'tempestade global'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados