Bairros da Serra podem ficar sem água neste domingo (17); veja lista

Abastecimento nos bairros afetados por manutenção será retomado de forma gradativa em até 24 horas Crédito: EBC

Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) anunciou que fará manutenção programada neste domingo (17), das 8 às 18h, na Serra , na Grande Vitória. Com isso, 33 bairros do município, além de seis de Fundão e quatro de Aracruz podem sofrer com a interrupção no abastecimento.

Segundo a Cesan, o serviço será realizado em virtude da necessidade de adequação da rede de água na Rotatória do Ó, próximo ao Hospital Dório Silva.

A população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. Segundo a companhia, o abastecimento será restabelecido de forma gradativa, em até 24 horas, após a conclusão dos serviços.

VEJA LISTA DE BAIRROS QUE PODEM SER AFETADOS NA SERRA:

Boa Vista I

Boulevard Lagoa

Castelândia

Conjunto Jacaraípe

Costa Dourada

Costabela

Das Laranjeiras

Enseada Jacaraípe

Estância Monazítica

Feu Rosa

Jardim Atlântico

Lagoa de Jacaraípe

Manguinhos

Marbella

Nova Almeida

Novo

Ourimar

Parque das Gaivotas

Parque Jacaraípe

Parque Residencial Nova Almeida

Parque Santa Fé

Portal de Jacaraípe

Praia da Baleia

Praia de Capuba

Praiamar

Reis Magos

Residencial Jacaraípe

São Francisco

São João

São Patrício

São Pedro

Serramar

Vila Nova de Colares