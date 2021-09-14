Sindirodoviários fez protesto pedindo pelo retorno dos cobradores afastados desde o início da pandemia Crédito: Ricardo Medeiros

Terminou sem acordo a audiência feita na tarde desta terça-feira (14), no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), entre as empresas de ônibus e o Sindicato dos Rodoviários para tratar da atuação dos cobradores do sistema Transcol. Um novo encontro está marcado para a sexta-feira (17) para mais uma tentativa de conciliação.

Your browser does not support the audio element. Audiência sobre cobradores do Transcol no TRT termina sem acordo

Damasceno ressaltou que, a partir de 2022, com maior controle sobre a pandemia, a intenção é retomar a atividade de alguns cobradores . Outros estão passando por cursos de requalificação para atuar em outras áreas e parte dos trabalhadores acatou ao plano de demissão voluntária das empresas.

O secretário aponta que, com o uso maior da tecnologia e implantação da bilhetagem eletrônica, a função de cobrador perdeu espaço nos ônibus. Os rodoviários tinham anunciado uma nova paralisação para a segunda-feira (13), mas foram proibidos pela Justiça

Sobre a audiência desta terça, o procurador-geral do Estado, Jasson Hibner Amaral, disse que o governo atua como intermediário, uma vez que a relação trabalhista se dá entre categoria e empresas, mas que está aberto ao diálogo naquilo que possa ser feito pelo Estado para promover a conciliação. A expectativa, segundo ele, é que no encontro de sexta-feira seja possível um acordo.