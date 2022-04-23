Assista à missa da Romaria dos Homens na Catedral de Vitória

A missa que prepara os fiéis para a Romaria dos Homens, da Festa da Penha 2022, tem contado com muita devoção e emoção. O evento, que ocorreu na Catedral Metropolitana de Vitória, foi transmitida por A Gazeta (reveja acima). A procissão também é possível acompanhar pelo site A Gazeta, na página especial dedicada ao evento, no Facebook e Youtube.
"Apesar da pandemia, a Festa da Penha não perdeu seu brilho graças à devoção dos fiéis e à transformação digital que o evento passou. Desde o primeiro momento, A Gazeta esteve com a organização da festa para oferecer todas as soluções possíveis que permitissem aproximar o público dessa manifestação de fé, mesmo no formato on-line", diz a editora-chefe de A Gazeta/CBN, Elaine Silva.
Após a missa, acontece a Romaria dos Homens, também com transmissão de A Gazeta. Os fiéis seguem a imagem de Nossa Senhora da Penha de Vitória a Vila Velha, em um percurso de 14 quilômetros.
ITINERÁRIO
- Saída da Catedral metropolitana de Vitória
- Segue para a Segunda Ponte, passando pela Vila Rubim e Rodoviária de Vitória
- Após a descida da ponte, continua pela avenida Carlos Lindenberg até a Avenida Champagnat
- Entra na Avenida Antônio Ataíde até chegar ao Parque da Prainha, em Vila Velha
Missa de Envio da Romaria dos Homens, na Catedral Metropolitana de Vitória, neste sábado (23)
A Romaria dos Homens, também chamada de Romaria das Famílias, acontece desde 1955 e passou a ser noturna em 1958. Em 2019, último ano em que a procissão aconteceu presencialmente, estima-se que cerca de 600 mil devotos participaram. Já em 2020 e 2021, a Romaria ocorreu em formato on-line, devido ao isolamento social da pandemia da Covid-19.