Assista à missa da Romaria dos Homens na Catedral de Vitória

"Apesar da pandemia, a Festa da Penha não perdeu seu brilho graças à devoção dos fiéis e à transformação digital que o evento passou. Desde o primeiro momento, A Gazeta esteve com a organização da festa para oferecer todas as soluções possíveis que permitissem aproximar o público dessa manifestação de fé, mesmo no formato on-line", diz a editora-chefe de A Gazeta/CBN, Elaine Silva.