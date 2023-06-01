Assaltante que rendeu casal e tentou estuprar mulher em Vitória é condenado

Sede do Tribunal de Justiça do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Na época, as vítimas contaram à polícia que a abordagem aconteceu após saírem de um bar na região do Triângulo das Bermudas, próximo à Ponte Ayrton Senna, por volta das 5 horas. O casal foi abordado por um grupo de cinco bandidos armados com uma faca e proferindo ameaças, e tiveram a bolsa, celular, dinheiro, joias e documentos roubados.

Uma das vítimas, um jovem, que na época do ocorrido tinha 18 anos, contou que, após o casal ter sido assaltado pelos criminosos, um deles colocou a faca na sua barriga e os outros três teriam mandado ele ir embora. A seguir, tentaram abusar sexualmente da namorada dele, que tinha de 22 anos na época.

Por ser um local com bastante movimento e passagem de veículos, o jovem não obedeceu a ordem dos criminosos e começou a gritar pedindo para que parassem. Nesse momento, os bandidos liberaram a mulher e fugiram a pé com os itens roubados.

Casal procurou a polícia

O casal procurou os policiais que realizavam o patrulhamento na região. Após a abordagem, os militares realizaram a busca pelos suspeitos. Durante a procura, as vítimas reconheceram o condenado atravessando uma rua. Ao ser abordado, o assaltante teria negado os relatos, mas estava com o celular e R$ 60 da vítima.

O criminoso recebeu voz de prisão, mas resistiu, tentou agredir os policiais e ainda quis pegar a arma de um deles, sendo contido logo depois e levado para a Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

Condenação

A defesa do condenado tentou argumentar que ele teve uma participação de menor importância no ocorrido. Segundo o juiz, porém, o envolvimento do criminoso foi claro, acrescentando que os relatos narrados de forma detalhada pela vítima e seu parceiro possuem grande credibilidade.

O réu foi condenado pelos crimes de: roubo praticado em concurso de agentes e com emprego de faca, em concurso formal, estupro e resistência.

A pena aplicada foi de 16 anos e 20 dias de reclusão, além de 3 meses de detenção e 15 dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) correspondente ao salário-mínimo que vigorava à época dos fatos, como definiu o magistrado.

Porém, como o denunciado já ficou detido de forma provisória por um ano, 8 meses e 13 dias, por ter sido preso em flagrante no dia 18 de setembro, o juiz destacou na sentença que resta a cumprir uma pena de 14 anos, 4 meses e 7 dias em regime fechado, além de três meses de detenção. O criminoso não poderá recorrer em liberdade.