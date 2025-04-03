Asfalto cede e cratera abre em cruzamento movimentado de Vila Velha

veja acima) e mostra que logo após o buraco abrir, a água surge ‘borbulhando’. A manhã foi de susto para os motoristas, moradores e quem trabalha no cruzamento entre a rua Henrique Moscoso e rua Maria Amália, no bairro Jaburuna, em Vila Velha , nessa quinta-feira (3). Tudo porque uma cratera abriu inesperadamente na via, por volta das 7h56, após o asfalto ceder. Uma câmera de segurança gravou o momento () e mostra que logo após o buraco abrir, a água surge ‘borbulhando’.

O incidente ocorreu enquanto carros e ônibus passavam rente ao local. O funcionário de uma loja que fica ao lado de onde o buraco se abriu se levanta e observa a cratera se abrindo. Em entrevista à repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, o consultor de vendas Gael, que aparece na gravação, contou que até umas 8h o asfalto ainda estava cedendo devido à movimentação de veículos.

"Ah, (Cesan chegou) depois do almoço, porque eu já tinha feito o horário do almoço, após 1h da tarde. Eu estava perto de bater meu ponto e abrir a loja. Era perto de 7h55, parei para fumar um cigarro e quando olhei para o lado, primeiro eu ouvi um barulho muito alto, olhei para o lado, ainda demorei um pouquinho para raciocinar. Quando fui ver era o chão desabando. Achei que tinha parado, mas continuou desabando", contou Gael.

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Cratera abre em cruzamento em Vila Velha

Agora o trabalhador disse ainda que está com medo de andar pela região. "Acabei levando um 'sustão', uma queda do nada do asfalto, logo perto de onde eu estava sentado. Então acaba dando um medo, um trauma. Fico até com medo agora de onde a gente vai passar, se vai cair, se vai fazer alguma coisa. Imagina se eu estivesse passando ali na hora", disse.

Ainda não há informações sobre o que provocou o incidente. A Companhia Espírito Santense de Saneamento foi ao local e o buraco foi isolado com cones para evitar acidentes e no fim da tarde o problema foi corrigido. "O asfaltamento da via será feito no início da manhã desta sexta", frisou.

A reportagem da TV Gazeta esteve no local no início da manhã desta sexta-feira e constatou que o buraco foi consertado.