As decorações de Natal que deram o que falar ou viraram meme no ES

"Anjo querumbeck" virou piada em João Neiva

O que dá para fazer com R$ 183 mil para uma decoração de Natal? Muita coisa bonita e inovadora, certamente. Em dezembro de 2014, no entanto, a Prefeitura de Aracruz foi alvo de questionamentos e reclamações da população. Além de não ter pisca-pisca, a árvore colocada na cidade estava com o tecido rasgado, e a estrutura era de pedaços de madeira. À época, o G1 ES apurou que a empresa que executou o serviço não era a ganhadora da licitação, e houve uma denúncia de superfaturamento da decoração natalina em 2011 no município sobre a mesma empresa. O então secretário Municipal de Turismo e Cultura de Aracruz, Helder Tabosa, informou, na ocasião, que o contrato com a vencedora da licitação tinha sido cancelado porque ela havia descumprido termos firmados na negociação. Ele também destacou que não houve pagamento por qualquer serviço.

Tire suas próprias conclusões acima. No Natal de 2017, em São Gabriel da Palha, na Região Noroeste do Espírito Santo, a decoração luminosa deu o que falar. Naquele ano, a ornamentação foi inaugurada na Praça Aurélio Bastianello, no Centro . O fato é que muitos (muitos mesmo!) viram na decoração, feita em uma palmeira, um órgão reprodutor masculino. Nas redes sociais, os comentários foram diversos. "Estranho", comentou um internauta em meio a risadas. "É, achei meio estranho, pensando bem, parece alguma coisa, sei lá", disse outro. "A maldade está nos olhos de quem vê!", retrucou outra pessoa. Em um outro comentário, uma internauta discute o investimento em decoração natalina. "Se eles investissem na saúde, com certeza seria bem melhor para a população. Essa coisa de enfeite é supérflua. A saúde está cada dia pior", disse. À época, a Prefeitura de São Gabriel da Palha, o ângulo da foto e a "mente poluída das pessoas" é que foram as responsáveis por essa visão distorcida da decoração natalina.

O que era pra ser uma homenagem aos cafeicultores de Nova Venécia virou motivo de chacota entre os capixabas em 2017 . A escultura que mostra um homem de chapéu, peneirando grãos de café, chamou a atenção de quem passava pelo local. Muitos moradores viram um órgão genital na arte, mas a prefeitura do município alegou que a interpretação maliciosa da imagem era questão de ângulo. "Minha cidade inovou com uma estátua do Kid Bengala", escreveu um morador em meio a risadas, fazendo menção a um ator de vídeos pornográficos. "O homem não tem perna e esse negócio aí nessa peneira não está parecendo muito com grãos de café não", disse outro.

A prefeitura do município tentou, com boa intenção (claro), enfeitar a cidade para a chegada do Natal em 2017. Mas o órgão escolheu um local impróprio para colocar o monumento de quase três metros: no meio de um cruzamento movimentado da cidade . Na época, a Prefeitura de Barra de São Francisco informou que o boneco tinha sido colocado no espaço como teste. Mas, por concluir que as crianças poderiam correr um risco para tirar foto com o Papai Noel, ele foi realocado para a Praça Senador Atílio Vivácqua.

Em 2019, um enfeite de Natal na cidade de Águia Branca virou piada na internet. A "árvore" virou meme e imagens se espalharam rapidamente pelas redes sociais e grupos de WhatsApp. A decoração chegou a ser comparada a uma berinjela gigante ou uma banana-verde. À época, o Portal da Transparência do município mostrava uma contratação de R$ 12.349 para os serviços natalinos. No entanto, a prefeitura não chegou a confirmar se o valor era referente à árvore.

Em 2018, a nova estátua de galinha chamou a atenção de quem passava pelo Centro de Santa Maria de Jetibá às vésperas do Natal. Para divulgar a Festa do Ovo e da Galinha, um grupo de avicultores encomendou o monumento e o colocou em uma calçada da região, mas a aparência da ave não foi aprovada por alguns moradores do município. "Deveria ser uma galinha mais bonita, está parecendo um pombo", disse uma moradora. À época, a caixa Elaine Domingos da Cruz afirmou à reportagem que a ave era o assunto da cidade. "De galinha ela não tem nada. Ela virou motivo de piada porque, querendo ou não, aqui é um dos lugares de produtores de ovos. Deveria ser uma galinha mais bonita, mas ela está parecendo um pombo", disse.

Seguindo a tradição, mas desta vez um pouco (muito) inusitada, policiais descobriram que o espírito natalino bateu à porta de uma família do bairro Parque Residencial Tubarão, na Serra, de uma forma diferente. Durante uma ocorrência envolvendo a guarda compartilhada de uma criança, os militares identificaram um pé de maconha decorado com presépio, bolas coloridas e pisca-pisca. Um casal e o amigo que mora na mesma residência foram detidos.