Artista faz painel em muro de Cachoeiro para o Dia da Mulher

O artista e morador de Cachoeiro de Itapemirim Raí Bolzan, de 31 anos, fez um painel em um muro no Centro do município dedicado ao o Dia Internacional da Mulher . Essa é uma forma que o artista encontrou para chamar a atenção das pessoas sobre a violência que acontece frequentemente contra as mulheres.

Raí Bolzan demorou uma semana para finalizar o painel com o olhar de uma mulher no Centro de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Raí Bolzan

Para a reportagem de A Gazeta, Raí contou que a pintura demorou uma semana para ficar pronta e foi finalizada nesta quarta-feira (8). Ele explicou que é um painel informativo sobre a questão da violência contra a mulher, uma vez que nele está pintado o canal de comunicação de denúncias, por meio do número 180.

"Pensei em criar um olhar de uma mulher, como se fosse um pedido de socorro" Raí Bolzan - Artista

O artista disse que o painel faz alusão ao ditado “o que os olhos veem, o coração não sente”; porém, ao contrário: “o que os olhos veem, o coração sente”. Sendo este o nome do painel.

Dados sobre violência contra a mulher

A violência contra a mulher ainda é um problema fortemente enraizado no Brasil e no mundo. Ela ocorre de várias maneiras, desde o estupro até a violência psicológica.

De acordo com os últimos dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) , em janeiro desde ano já foram contabilizados 3 casos de feminicídios e 5 de homicídio doloso no Espírito Santo.