Arquidiocese divulga como serão velório e enterro de arcebispo capixaba

A Arquidiocese de Vitória divulgou a programação de velório e sepultamento do capixaba Dom Geraldo Lyrio Rocha, arcebispo emérito de Mariana (MG). Ele morreu na madrugada desta quarta-feira (26), na Diocese de Xingu, em Altamira, no Pará, onde se encontrava para pregar um retiro aos padres.
O corpo começou a ser velado às 6h e a missa de corpo presente foi celebrada às 8 horas, na Catedral de Altamira. Logo após, o corpo será transladado para Vitória e seguirá para Mariana (MG), conforme desejo expresso pelo próprio arcebispo.
Em Vitória, o velório acontecerá na quinta-feira (27), a partir de 6h, na Catedral Metropolitana, com celebração de missas a cada duas horas.
Às 18h, acontecerá a última missa e o translado do corpo para a Diocese de Colatina, onde será velado até 12h de sexta-feira (28).
Em seguida o corpo será transladado para Mariana (MG). As exéquias (celebração da liturgia) seguidas de sepultamento ocorrerão às 15h de sábado (29).
Luto de três dias
O governador Renato Casagrande (PSB) decretou luto de três dias no Estado pelo falecimento de Dom Geraldo Lyrio Rocha.
"Sua dedicação à fé e ao próximo nos deixa um grande legado. Em sua homenagem, decretei luto de 3 dias no ES", manifestou Casagrande nas redes sociais.
De maneira repentina, enquanto caminhava em Altamira, Dom Geraldo caiu e fraturou o fêmur. Foi internado para o primeiro atendimento, enquanto tentava transferência para Vitória, mas sofreu uma parada cardíaca e faleceu. O hospital local onde ele foi recebido não tinha suporte para realizar a operação.
O corpo passou a ser velado às 6 horas. A missa de corpo presente será celebrada às 8 horas na Catedral de Altamira. Logo após, seu corpo será transladado para Vitória e seguirá para Mariana (MG), conforme desejo expresso pelo próprio arcebispo. Mais informações sobre horários serão divulgados em breve.
Dom Geraldo morava em Ponta Formosa, na Praia do Canto, e atendia a pedidos de dioceses para palestras formativas e retiros.
Foi bispo auxiliar na Arquidiocese de Vitória, 1° bispo de Colatina, arcebispo de Vitória da Conquista (BA) e arcebispo de Mariana (MG), onde se tornou emérito, e foi presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Teve grande destaque na Igreja do Brasil e na América Latina, contribuindo com seus conhecimentos, especialmente sobre Liturgia.