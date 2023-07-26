Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dom Geraldo Lyrio Rocha

Arquidiocese divulga como serão velório e enterro de arcebispo capixaba

Em Vitória, o velório acontecerá na quinta-feira (27), a partir de 6h, na Catedral Metropolitana, com celebração de missas a cada duas horas

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 12:00

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

26 jul 2023 às 12:00
Dom Geraldo Lyrio Rocha
Dom Geraldo Lyrio Rocha Crédito: Reprodução
Arquidiocese de Vitória divulgou a programação de velório e sepultamento do capixaba Dom Geraldo Lyrio Rocha, arcebispo emérito de Mariana (MG). Ele morreu na madrugada desta quarta-feira (26), na Diocese de Xingu, em Altamira, no Pará, onde se encontrava para pregar um retiro aos padres.
O corpo começou a ser velado às 6h e a missa de corpo presente foi celebrada às 8 horas, na Catedral de Altamira. Logo após, o corpo será transladado para Vitória e seguirá para Mariana (MG), conforme desejo expresso pelo próprio arcebispo.
Em Vitória, o velório acontecerá na quinta-feira (27), a partir de 6h, na Catedral Metropolitana, com celebração de missas a cada duas horas.
Às 18h, acontecerá a última missa e o translado do corpo para a Diocese de Colatina, onde será velado até 12h de sexta-feira (28).
Em seguida o corpo será transladado para Mariana (MG). As exéquias (celebração da liturgia) seguidas de sepultamento ocorrerão às 15h de sábado (29).

Luto de três dias

O governador Renato Casagrande (PSB) decretou luto de três dias no Estado pelo falecimento de Dom Geraldo Lyrio Rocha
"Sua dedicação à fé e ao próximo nos deixa um grande legado. Em sua homenagem, decretei luto de 3 dias no ES", manifestou Casagrande nas redes sociais. 
De maneira repentina, enquanto caminhava em Altamira, Dom Geraldo caiu e fraturou o fêmur. Foi internado para o primeiro atendimento, enquanto tentava transferência para Vitória, mas sofreu uma parada cardíaca e faleceu. O hospital local onde ele foi recebido não tinha suporte para realizar a operação.
O corpo passou a ser velado às 6 horas. A missa de corpo presente será celebrada às 8 horas na Catedral de Altamira. Logo após, seu corpo será transladado para Vitória e seguirá para Mariana (MG), conforme desejo expresso pelo próprio arcebispo. Mais informações sobre horários serão divulgados em breve.
Dom Geraldo morava em Ponta Formosa, na Praia do Canto, e atendia a pedidos de dioceses para palestras formativas e retiros.
Foi bispo auxiliar na Arquidiocese de Vitória, 1° bispo de Colatina, arcebispo de Vitória da Conquista (BA) e arcebispo de Mariana (MG), onde se tornou emérito, e foi presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Teve grande destaque na Igreja do Brasil e na América Latina, contribuindo com seus conhecimentos, especialmente sobre Liturgia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Vaticano Igreja Católica Arquidiocese de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA
Novas urnas eletrônicas são apresentadas
TSE decide que proibição de voto a presos provisórios não vale para eleição de 2026
Imagem de destaque
Câncer cerebral: veja os sinais da doença que Oscar Schmidt enfrentava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados