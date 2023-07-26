Arquidiocese divulga como serão velório e enterro de arcebispo capixaba

Dom Geraldo Lyrio Rocha Crédito: Reprodução

O corpo começou a ser velado às 6h e a missa de corpo presente foi celebrada às 8 horas, na Catedral de Altamira. Logo após, o corpo será transladado para Vitória e seguirá para Mariana (MG), conforme desejo expresso pelo próprio arcebispo.

Em Vitória, o velório acontecerá na quinta-feira (27), a partir de 6h, na Catedral Metropolitana, com celebração de missas a cada duas horas.

Às 18h, acontecerá a última missa e o translado do corpo para a Diocese de Colatina, onde será velado até 12h de sexta-feira (28).

Em seguida o corpo será transladado para Mariana (MG). As exéquias (celebração da liturgia) seguidas de sepultamento ocorrerão às 15h de sábado (29).

Luto de três dias

"Sua dedicação à fé e ao próximo nos deixa um grande legado. Em sua homenagem, decretei luto de 3 dias no ES", manifestou Casagrande nas redes sociais.

Triste notícia do falecimento de Dom Geraldo Lyrio Rocha, arcebispo emérito de Mariana. Ele também foi bispo auxiliar da arquidiocese de Vitória e o 1º bispo de Colatina. Sua dedicação à fé e ao próximo nos deixa um grande legado. Em sua homenagem, decretei luto de 3 dias no ES. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) July 26, 2023

De maneira repentina, enquanto caminhava em Altamira, Dom Geraldo caiu e fraturou o fêmur. Foi internado para o primeiro atendimento, enquanto tentava transferência para Vitória, mas sofreu uma parada cardíaca e faleceu. O hospital local onde ele foi recebido não tinha suporte para realizar a operação.

O corpo passou a ser velado às 6 horas. A missa de corpo presente será celebrada às 8 horas na Catedral de Altamira. Logo após, seu corpo será transladado para Vitória e seguirá para Mariana (MG), conforme desejo expresso pelo próprio arcebispo. Mais informações sobre horários serão divulgados em breve.

Dom Geraldo morava em Ponta Formosa, na Praia do Canto , e atendia a pedidos de dioceses para palestras formativas e retiros.