Aracruz vai ter final de semana com festival de comida de boteco

Pratos que serão oferecidos por bares e restaurantes durante o festival “Aracruz Botecos”. Crédito: Prefeitura de Aracruz | Divulgação

Os fãs de comida de boteco já podem marcar na agenda, pois um evento gastronômico no Norte do Espírito Santo promete agitar a região. Entre os dias 23 a 25 de março, Aracruz realiza um festival de comidas de boteco, reunindo bares e restaurantes que oferecem pratos típica desse segmento gastronômico.

O festival “Aracruz Botecos” vai ser realizado na Praça da Paz, no Centro. Além de petiscos, churrascos e comida de boteco feita com frutos do mar, o evento também conta com a exposição e venda de cervejas locais, música ao vivo e com uma estrutura de lazer e entretenimento para crianças.

Para Fabrício Eller, um dos participantes do festival e dono do restaurante Casebre do Jack, é uma oportunidade de valorização da cultura local e dos sabores que os estabelecimentos do município podem oferecer.

O casal Kamilla e Fabrício, do Casebre do Jack, participa do festival e levará um croquete de pernil com queijo Crédito: Arquivo pessoal

“Acho extremamente importante ter um festival que engloba os estabelecimentos locais. É uma forma de trazer o município para o setor de turismo gastronômico do Estado, além de ajudar a desenvolver negócios locais. A gente fica muito feliz, e as pessoas passam a conhecer mais os estabelecimentos daqui”, conta o empreendedor.

Fabrício abriu o restaurante junto com a esposa há cerca de um ano e meio. Quem for conferir o evento, vai encontrar no estande deles costela de suína ao molho de rapadura e um croquete de pernil com queijo, além de hambúrgueres que também são a especialidade do restaurante.

Croquete de pernil com queijo é um dos pratos oferecidos pelo restaurante. Crédito: Prefeitura de Aracruz | Divulgação

O evento gastronômico faz parte da comemoração do aniversário de 175 anos de Aracruz e é realizado pelo Instituto Panela de Barro e conta com o apoio da Prefeitura de Aracruz, Governo do Estado, a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

“O Aracruz Botecos vai proporcionar aos aracruzenses e visitantes a oportunidade de vivenciar aquele momento gostoso entre amigos, junto a cultura de ir a um barzinho para relaxar e se divertir. Outro ponto importante é que vai potencializar a economia local”, disse Paulo Neres, secretário de Turismo e Cultura de Aracruz (Semtur).