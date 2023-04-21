Aposta feita em Vitória ganha mais de R$ 60 mil na Mega-Sena

Um apostador de Vitória faturou R$60.857,25 ao acertar cinco números do concurso 2584 da Mega-Sena. O prêmio saiu para uma aposta simples, de seis dezenas, feita na Lotérica Pinte A Sorte. Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio ficou acumulado para o próximo sorteio, no sábado (22). A estimativa é de que o prêmio seja de R$ 42 milhões.