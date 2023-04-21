Aposta feita em Vitória ganha mais de R$ 60 mil na Mega-Sena

Um apostador de Vitória faturou R$60.857,25 ao acertar cinco números do concurso 2584 da Mega-Sena. O prêmio saiu para uma aposta simples, de seis dezenas, feita na Lotérica Pinte A Sorte. Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio ficou acumulado para o próximo sorteio, no sábado (22). A estimativa é de que o prêmio seja de R$ 42 milhões.
Outros 49 apostadores acertaram cinco dezenas da Mega-Sena e foram contemplados com prêmios. Além disso, 66 capixabas ganharam prêmios de R$ 887,31 ao acertarem quatro dos seis números sorteados (01 - 05 - 12 - 36 - 53 - 55). Mais de 20 apostas foram feitas na Capital. No país, foram 4.899 sortudos.