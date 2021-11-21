Aposta de Cachoeiro acerta quina da Mega-Sena e ganha quase R$ 100 mil

A quina da Mega-Sena registrou 37 apostas ganhadoras, entre elas, a de Cachoeiro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Espírito Santo, em R$ 96.493,78. Uma aposta realizada na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, acertou as seis dezenas do concurso 2.430 da Mega-Sena e vai pagar ao ganhador o prêmio de R$ 39.690.444,50. No, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, uma aposta feita na Loteria do Guandu "bateu na trave" e acertou as cinco dezenas do concurso, com direito a receber

Os seis números sorteados foram sorteadas na noite desse sábado (20), no espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

As dezenas sorteadas são as seguintes: 19 - 26 - 39 - 45 - 46 - 56

Foram 37 apostas na quina ganhadoras, entre elas, a de Cachoeiro; cada uma vai pagar R$ 96.493,78. A quadra teve 4.109 apostas vencedoras e pagará a cada um dos ganhadores um prêmio de R$ 1.241,27.