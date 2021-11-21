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Aposta de Cachoeiro acerta quina da Mega-Sena e ganha quase R$ 100 mil

O principal prêmio saiu para sortudo de Uberlândia, em Minas Gerais, que vai receber R$ 39.690.444,50
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

21 nov 2021 às 09:38

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 09:38

Brasí­lia - A Mega-Sena poderá¡ pagar R$ 170 milhões no prÃ³ximo sábado (21), o que será o maior próximo da história. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso nesta quarta-feira (Marcello casal Jr/Agência Brasil)
A quina da Mega-Sena registrou 37 apostas ganhadoras, entre elas, a de Cachoeiro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Uma aposta realizada na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, acertou as seis dezenas do concurso 2.430 da Mega-Sena e vai pagar ao ganhador o prêmio de R$ 39.690.444,50. No Espírito Santo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, uma aposta feita na Loteria do Guandu "bateu na trave" e acertou as cinco dezenas do concurso, com direito a receber R$ 96.493,78
Os seis números sorteados foram sorteadas na noite desse sábado (20), no espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.
As dezenas sorteadas são as seguintes: 19 - 26 - 39 - 45 - 46 - 56
Foram 37 apostas na quina ganhadoras, entre elas, a de Cachoeiro; cada uma vai pagar R$ 96.493,78. A quadra teve 4.109 apostas vencedoras e pagará a cada um dos ganhadores um prêmio de R$ 1.241,27.
O concurso 2.431 será realizado na próxima quarta-feira (24). O prêmio estimado pela Loteria da Caixa é R$ 3 milhões.

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