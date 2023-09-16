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Após vazamento de água, parte de muro de rede atacadista desaba em Vitória

Vazamento formou "piscina" em terreno do estabelecimento, em Bento Ferreira, e estrutura do muro não suportou a pressão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2023 às 19:50

Publicado em 16 de Setembro de 2023 às 19:50

Uma parte do muro da unidade da rede atacadista Sam's Club, localizada em Bento Ferreira, Vitória, desabou na tarde deste sábado (16), por volta das 16 horas. O fato aconteceu após um grande vazamento de água formar uma piscina no terreno do estabelecimento.
O volume de água forçou a saída pelo muro, criando um vazamento para a Rua Ailsa de Freitas Ribeiro, em Bento Ferreira, que ficou parcialmente alagada. Algum tempo depois, parte do muro não resistiu e desabou. Não há informações sobre feridos. A rua foi interditada.
Moradores da região contaram para a reportagem da TV Gazeta que o problema aconteceu aconteceu por volta das 16 horas. "Quando eu cheguei aqui por volta das 15 horas, a água já estava vazando. O filho da minha prima disse que já estava vazando há mais de duas horas. Graças a Deus, não teve nenhuma vítima e não havia nenhum carro estacionado no local, mas poderia ter acontecido um acidente e alguém ter se machucado", contou o caminhoneiro Daniel Alves.
Por nota, a assessoria do Grupo Big, que administra o estabelecimento comercial, informou: "Imediatamente após termos ciência do vazamento, atuamos para a contenção do problema, acionando o Corpo de Bombeiros e isolando a área atingida. Nossa equipe segue trabalhando para a reparação dos danos".

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