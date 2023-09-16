Após vazamento de água, parte de muro de rede atacadista desaba em Vitória

Uma parte do muro da unidade da rede atacadista Sam's Club, localizada em Bento Ferreira, Vitória, desabou na tarde deste sábado (16), por volta das 16 horas. O fato aconteceu após um grande vazamento de água formar uma piscina no terreno do estabelecimento.

O volume de água forçou a saída pelo muro, criando um vazamento para a Rua Ailsa de Freitas Ribeiro, em Bento Ferreira, que ficou parcialmente alagada. Algum tempo depois, parte do muro não resistiu e desabou. Não há informações sobre feridos. A rua foi interditada.

Moradores da região contaram para a reportagem da TV Gazeta que o problema aconteceu aconteceu por volta das 16 horas. "Quando eu cheguei aqui por volta das 15 horas, a água já estava vazando. O filho da minha prima disse que já estava vazando há mais de duas horas. Graças a Deus, não teve nenhuma vítima e não havia nenhum carro estacionado no local, mas poderia ter acontecido um acidente e alguém ter se machucado", contou o caminhoneiro Daniel Alves.