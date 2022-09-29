Após uma semana, incêndio ainda destrói o Parque Paulo César Vinha

Incêndio no Parque Paulo César Vinha Crédito: Vitor Jubini

A reportagem de A Gazeta voltou ao local e viu o que foi apontado nos números: quilômetros quadrados de área queimada desde a quinta-feira da semana passada, dia 22 de setembro, quando as chamas começaram. A região tomada pelo fogo se contrapõe ao verde das árvores mais altas, que estão preservadas, como mostram as imagens do repórter fotográfico Vitor Jubini.

600 hectares É a parte consumida pelo fogo em poucos dias. O Parque Paulo César Vinha tem extensão de 1.500 hectares, no total

O fogo está controlado desde a última sexta-feira (23). O status, no entanto, não significa que as chamas não sejam mais vistas. A expectativa, uma semana depois do início da destruição, é que a equipe do Corpo de Bombeiros seja reforçada e fique três vezes maior no Parque Estadual Paulo César Vinha.

Incêndio consome unidade de conservação e compromete a biodiversidade Crédito: Vitor Jubini

Ao menos 10 caminhões estão no local nesta quinta-feira (29): quatro do Corpo de Bombeiros e outros seis abastecidos com água, cedidos por outros órgãos. Segundo o tenente Aguiar, dos Bombeiros , que acompanha o trabalho diário, a equipe passou de 12 para quase 40 militares da corporação.

"O trabalho consiste no uso de bastante água para atacar diversos pontos. É uma vegetação muito fechada, de difícil acesso e com pontos distantes. Por mais que a gente jogue água, a área demora para perder a alta temperatura. O trabalho é difícil, mas estamos conseguindo avançar a cada dia" Tenente Aguiar - Corpo de Bombeiros

Conforme o coordenador do Programa Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (Prevines), Marcelo Nascimento, o efetivo do Iema também aumentou nesta quinta-feira (29). São oito frentes de trabalho, cinco a mais do que no dia anterior.

"O efetivo aumentou, automaticamente tem mais gente para trabalhar nas oito frentes de trabalho. Fizemos monitoramento com drone às 6h, dividimos as equipes e começamos mais um dia de trabalho que não tem hora para acabar", comenta.

INCÊNDIO PODE TER DESTRUÍDO 40% DO PARQUE PAULO CÉSAR VINHA

TV Gazeta na segunda-feira (26), o gerente do Iema, Rodolpho Torezani, afirmou que a medição oficial será feita durante a semana com o auxílio de um drone, que vai captar imagens do alto. A estimativa inicial é de que a área consumida seja de 600 hectares (6 km²) – equivalente a 600 campos de futebol, segundo o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) . Em entrevista àna segunda-feira (26), o gerente do Iema, Rodolpho Torezani, afirmou que a medição oficial será feita durante a semana com o auxílio de um drone, que vai captar imagens do alto.

Cenário visto no Parque Paulo César Vinha, em Guarapari Crédito: Vitor Jubini

Rodolpho Torezani citou a resistência da área alagada do local, que pode se recuperar, dependendo da chuva, em até seis meses. A destruição do parque, porém, é grande a ponto de não haver um tempo previsto para a recuperação total.