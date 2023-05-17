Após troca de postes, moradores ficam sem internet em Nova Palestina

A EDP informa que notifica as empresas de telecomunicações/internet que compartilham a rede, de forma antecipada, sobre o cronograma e condições técnicas das obras que envolvem retirada ou remanejamento de postes, para que haja a adequação da fiação de telecomunicações/internet.

A Concessionária notificará novamente as empresas para que realizem a manutenção o quanto antes. Além disso, a Distribuidora notifica sistematicamente as empresas de telecomunicações/internet, com objetivo de melhorar/regularizar as condições da rede de telefonia compartilhada nos postes, bem como para a retirada de cabos rompidos, minimizando o impacto das fiações e restabelecendo a ordenação da rede de telecomunicações/internet.

A EDP atua ainda na retirada de cabos que oferecem risco à segurança da população, sempre que identificado pelas equipes. Quanto às quedas do fornecimento de energia, a EDP informa que foi registrada uma ocorrência em um equipamento da rede e o mesmo já foi substituído.