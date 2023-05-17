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Em Vitória

Após troca de postes, moradores ficam sem internet em Nova Palestina

Moradores do bairro, que fica na região de São Pedro 5, sofrem com o problema há cerca de uma semana e também relatam quedas no fornecimento de energia
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

17 mai 2023 às 12:04

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 12:04

Bairro Nova Palestina, em Vitória, onde houve perseguição e tiros
Bairro Nova Palestina, em Vitória Crédito: Reprodução 
Já faz uma semana que moradores do bairro Nova Palestina, na região de São Pedro 5, em Vitória, estão sofrendo com a falta de internet após a troca de postes pela concessionária EDP, responsável pela distribuição de energia elétrica no Estado. Além dos problemas de telecomunicação, há relatos de constantes quedas no fornecimento de energia em alguns pontos do bairro. 
Lukas de Sousa Martins, que é morador do bairro, disse à reportagem de A Gazeta que a troca de postes vem sendo realizada pela EDP há, pelo menos, duas semanas. O ilustrador digital freelancer disse que precisa da internet para trabalhar, e que vem sofrendo com a falta do serviço e com 'picos' de energia desde a última quarta-feira (10).
Ainda segundo ele, os moradores não foram avisados sobre a troca dos postes. 
"As quedas de energia têm sido frequentes. Diversas vezes, já tive que parar de trabalhar para não danificar os meus equipamentos. Trabalho de home office e, por isso, preciso de internet e de energia elétrica "
Lukas de Sousa Martins - Ilustrador digital freelancer
De acordo com Lukas, os moradores mais impactados com a falta de internet são usuários da empresa Oi. "A maioria dos moradores daqui utilizam o serviço da Oi Fibra, já que as outras operadoras funcionam em poucos pontos do bairro. Então basicamente todo mundo ficou sem internet", disse. 
O ilustrador digital ainda contou à reportagem que os moradores vêm tentando contato com a Oi. No entanto, a operadora não enviou técnicos ao local para resolver o problema. 

O que dizem as empresas

A Oi informou, em nota, que uma operação realizada pela concessionária de energia elétrica da região provocou o rompimento da rede de fibra de seu parceiro de infraestrutura e também da rede própria da Oi, o que prejudicou o atendimento a clientes dos serviços de internet da companhia na região. Segundo a empresa, equipes técnicas foram acionadas para o restabelecimento do serviço o mais brevemente possível.
Em nota, a EDP disse que notifica as empresas de telecomunicações e internet que compartilham a rede, antecipadamente, sobre o cronograma e condições técnicas das obras que envolvem retirada ou remanejamento de postes, para que haja a adequação da fiação. A EDP frisou, ainda, que notificará novamente as empresas para que realizam a manutenção dos fios o quanto antes.
Quanto às quedas do fornecimento de energia, a empresa informou que foi registrada uma ocorrência em um equipamento da rede elétrica. Segundo a Concessionária, o aparelho já foi substituído.

Leia a nota da EDP na íntegra

A EDP informa que notifica as empresas de telecomunicações/internet que compartilham a rede, de forma antecipada, sobre o cronograma e condições técnicas das obras que envolvem retirada ou remanejamento de postes, para que haja a adequação da fiação de telecomunicações/internet. 

A Concessionária notificará novamente as empresas para que realizem a manutenção o quanto antes. Além disso, a Distribuidora notifica sistematicamente as empresas de telecomunicações/internet, com objetivo de melhorar/regularizar as condições da rede de telefonia compartilhada nos postes, bem como para a retirada de cabos rompidos, minimizando o impacto das fiações e restabelecendo a ordenação da rede de telecomunicações/internet. 

A EDP atua ainda na retirada de cabos que oferecem risco à segurança da população, sempre que identificado pelas equipes. Quanto às quedas do fornecimento de energia, a EDP informa que foi registrada uma ocorrência em um equipamento da rede e o mesmo já foi substituído.

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