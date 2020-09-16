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Moradores comemoram

Após 'sumir', prainha reaparece em cidade do Espírito Santo

O espaço voltou a ser utilizado pela comunidade após o nível da lagoa Juparanã diminuir na região, fazendo com que a faixa de areia reaparecesse

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 09:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 09:42
Após sumir, moradores comemoram volta de prainha em cidade do ES
Crianças e adolescentes podem usam o espaço da prainha para brincar e se divertir em Sooretama Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Um espaço que por alguns meses ficou tomado pela água voltou a ser um lugar de lazer e diversão para os moradores da comunidade de Patrimônio da Lagoa, no município de Sooretama, na Região Norte do Espírito Santo. É que a água da lagoa Juparanã estava represada e, com o volume mais alto, fez desaparecer a prainha que era utilizada pela comunidade.
Segundo os moradores, o nível da lagoa baixou depois que a barragem feita no Rio Pequeno, em Linhares, foi desfeita pela Fundação Renova. A barragem foi construída em 2015 logo depois do desastre de Mariana, quando os rejeitos de minério invadiram o Rio Doce e o procedimento foi feito para evitar que a lama invadisse também o Rio Pequeno. Com a retirada da barragem, a água voltou a ter vazão e o nível da água da lagoa Juparanã recuou consideravelmente.
Com a faixa de areia de volta, crianças e adolescentes podem usar o espaço para o lazer. É bom demais. As crianças ficam tão felizes, os adolescentes brincam de bola, é uma alegria agora, comemora a pescadora Maria da Penha Rigato.

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Há pouco tempo, a área estava completamente alagada, situação que ocorre devido à cheia da lagoa Juparanã. O volume alto de água chegava a entrar na varanda de casas da região e impediu o uso do local para lazer.
Foi muito horrível, um prejuízo muito grande no comércio. A galera que vinha aqui tomar um banho na lagoa parou totalmente de vir.  Agora que começou a dar uma recuada na água, começou a melhorar, relembrou Fernando Gama, que é dono de um bar na comunidade.
O professor de educação física Sávio Roberto relata que o espaço é frequentado por muitas pessoas e que com o recuo da água os banhistas estão retornando. Essa parte já chegou em um lugar que a pessoa já consegue curtir, então se voltar como era antes, com certeza vai aproveitar muito mais o espaço, porque o espaço aqui é natural, é um espaço bom e o pessoal que vem aqui no Patrimônio da Lagoa, vem e volta, porque gosta do lugar, comentou.
Após sumir, moradores comemoram volta de prainha em cidade do ES
Espaço voltou a ser o destino dos moradores para os dias de lazer em Sooretama Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Apesar do espaço já apresentar o cenário de prainha, como os moradores costumam dizer, o seu Licínio Neves espera que o local volte a ser como era antes. Meu sonho é ver isso aqui tudo limpinho, como era antigamente, que eu moro aqui e gosto de ver minha casa cheia de gente que vinha aqui tomar banho na lagoa, contou.

RECLAMAÇÃO

Após sumir, moradores comemoram volta de prainha em cidade do ES
Foto feita por moradores da comunidade de Patrimônio da Lagoa mostra mancha escura na água Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Apesar de o volume da água da lagoa Juparanã ter recuado, os moradores de Patrimônio da Lagoa, em Sooretama, reclamam de uma outra situação. Segundo eles, uma empresa ligada à Fundação Renova está fazendo o bombeamento da água e jogando na areia da prainha.
Em algumas fotos tiradas pelos moradores, é possível ver a água escura caindo bem perto da faixa de areia. Em outro registro, uma mancha escura muda a cor da lagoa Juparanã no local.

O QUE DIZ A FUNDAÇÃO RENOVA

Sobre o bombeamento da água na comunidade, a Fundação Renova informou à TV Gazeta que o objetivo é escoar a água que ficou represada na região e que tudo é feito com aprovação dos órgãos competentes. A Renova disse ainda que com o período de estiagem e o rebaixamento da ensecadeira, o nível de água da lagoa Juparanã diminuiu. Dessa forma, as tubulações do ponto de lançamento de água, que antes estavam submersos, ficaram aparentes no local.
Apesar de não dizer se a reclamação dos moradores vai ser atendida, a Fundação Renova afirma que já foram realizadas reuniões com a comunidade e que está em contato com os moradores para chegar a um entendimento.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta

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