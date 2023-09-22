Após acidente, posto de gasolina é interditado em Marataízes

Posto foi interditado na manhã desta sexta-feira (22). Crédito: Divulgação | Prefeitura de Marataízes

A Prefeitura de Marataízes interditou, na manhã desta sexta-feira (22), o posto de combustíveis onde um homem caiu enquanto realizava obras. Segundo o município, o estabelecimento está sem a documentação adequada, mas mesmo assim estava funcionando plenamente. O homem caiu de um andaime enquanto fazia reparos em uma das estruturas do estabelecimento.

De acordo com a prefeitura, o posto estava demolindo pilares com o objetivo de se adequar aos requisitos para conseguir a documentação que comprova que o imóvel está dentro das normas.

O repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, apurou que, quando o homem caiu, despencaram também uma coluna de concreto e o próprio andaime. Após a queda, o homem, que é contratado de uma empresa terceirizada, foi levado para o pronto-socorro de Presidente Kennedy e, em seguida, encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Nesta sexta-feira (22), o hospital informou que a vítima segue internada.

Também na manhã desta sexta-feira (22), o advogado do posto Mega, onde o acidente aconteceu, informou que a construtora contratada está tomando as medidas necessárias e dando assistência ao funcionário.

Homem é socorrido após cair de andaime em posto de gasolina no ES

Crea-ES apura o caso

Nessa quinta-feira (21), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) informou à reportagem que levantamentos preliminares a respeito do acidente foram realizados e uma equipe multidisciplinar com engenheiros do Conselho estiveram no local para apurar o desabamento da estrutura.