Praia da Costa

Apoiadores de Bolsonaro fazem manifestação em Vila Velha

Ato foi convocado em resposta às medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao ex-presidente

Em vídeos publicados por Magno Malta nas redes sociais, ele convocou “patriotas, conservadores e defensores da liberdade” a protestarem contra o que chamou de "injustiça cometida com Jair Bolsonaro". Os manifestantes protestaram contra o STF e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Também foi estendida uma faixa pedindo a anistia do ex-presidente.>

O ato reuniu apoiadores vestidos de verde e amarelo, com bandeiras do Brasil e cartazes com críticas ao Supremo. Os participantes ficaram concentrados nas calçadas e em uma das faixas da Rua Ceará e também na área do posto. Um carro de som reuniu políticos apoiadores do ex-presidente. Também foi realizada uma breve carreata pelas ruas da Praia da Costa, que não chegou a paralisar o trânsito.>