A conta da diplomacia ideológica chegou, e quem paga é o setor produtivo

A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros não é apenas uma medida protecionista — é um sinal de alerta. Trata-se de uma retaliação política, e o recado é direto: países que se afastam das democracias liberais e se alinham com regimes autoritários precisam estar preparados para pagar o preço.

Trump é conhecido por utilizar tarifas como instrumento de pressão geopolítica. Ele age de forma dura, mas com lógica clara: proteção dos interesses nacionais. E nesse jogo, não há espaço para ambiguidade. O Brasil, ao sinalizar alinhamento com ditaduras e se distanciar do eixo democrático, se expõe — e o setor produtivo é quem sente primeiro os efeitos.

O Brasil precisa urgentemente reencontrar seu caminho diplomático. Isso significa restaurar o diálogo com as principais democracias, reafirmar compromissos com o livre mercado, os direitos humanos e o estado de direito. Esses são os pilares que atraem investimentos, fortalecem laços comerciais e colocam o país como um ator confiável no cenário global.