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Bateria "puro veneno"

Andaraí é a campeã do Carnaval de Vitória 2022

A escola voltou este ano para o grupo especial e foi a sétima escola do sábado a desfilar, já na madrugada de domingo, no Carnaval de Vitória, com o enredo “Mulembá”

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 15:17

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 jul 2026 às 15:17
Carnaval 2022
Escola encerrou os desfiles no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2022 Crédito: Fernando Madeira
A Andaraí é a campeã do Carnaval de Vitória em 2022!  Sob sol forte, a escola encerrou os desfiles do grupo especial no Sambão do Povo já na manhã de domingo. A bateria "puro veneno" foi um dos destaques na apresentação do último dia do Carnaval de Vitória, com paradinhas e batidas que levantaram o público que resistiu até o amanhecer para acompanhar a evolução da escola.

REVEJA TRECHO DO DESFILE DA ANDARAÍ 

ANDARAÍ CONTA A HISTÓRIA DO BAIRRO SANTA MARTHA

A agremiação fez um enredo sobre a Mulembá - árvore sagrada e aproveitou para contar a história da própria comunidade, o bairro Santa Martha. O refrão era contagiante e fez todo mundo cantar, mesmo quando o intérprete Lauro do Andaraí deixava o samba apenas por conta da comunidade. "Andaraí, somos filhos desse chão!"

Carnaval 2022 - Desfile da Andaraí

Confira a letra do samba-enredo:

Ê, povo de fé... Santa Martha

Tem solo tem axé... Santa Martha

Terra abençoada, de tradição

Andaraí, somos filhos desse chão

Oxalá! Num sopro pela história nos conduz

Com as bençãos de Olorum se fez a luz

Dos elementos à humanidade

Mulembá, árvore sagrada tem missão

Herança ancestral da criação

Raiz que acalenta a saudade

Floresceu, quando viajou ao Novo Mundo

Aportando em solo tão fecundo

Com lendas e mistérios a enfrentar 

Profana visão,

Sagrado lugar

Estenda as suas mãos e agradeça aos céus

Prometa em oração, Deus é fiel!

Foi só pedir com fé e aconteceu

No amor de Maria, o milagre nasceu

Lembranças em cada esquina 

O vento soprando a herança

Cantinho irá chamar de meu

O coração chega balança

Morada da poesia

Sinto a nostalgia 

Guardo na memória 

Costumes, momentos de pura alegria 

Futebol e prosa na mesa do bar 

Vai ecoar a esperança em meu tambor

Guiado pela forte oração

Em verde-rosa eu sigo a procissão!

LEIA MAIS SOBRE O CARNAVAL

Andaraí encerra desfiles no Sambão com bateria "puro veneno"

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