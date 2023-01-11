Ambulantes terão de manter distância dos quiosques na Curva da Jurema Crédito: Fernando Madeira

A medida começaria a valer já nesta quarta-feira (11), segundo o município. No entanto, agora, os ambulantes serão procurados para tentarem resolver da melhor maneira possível o impasse, junto à administração municipal.

De acordo com os ambulantes, a prefeitura passou dois avisos: um com as regras para vender produtos nas praias e outro proibindo a presença dos vendedores a menos de 200 metros da região dos quiosques.

Your browser does not support the audio element. Ambulantes na Curva da Jurema? Só a 200 metros dos quiosques

No local, trabalham cerca de 20 ambulantes. Irandi Rodrigues é um deles e vende churrasquinho há 27 anos. Ele não sabe o que vai acontecer com o trabalho. "Eles estão pedindo para a gente mudar daqui, porque é ordem da prefeitura, e deram o prazo até quarta-feira", declarou à TV Gazeta.

David Dutra também é ambulante e questionou o município tentar fazer essa mudança logo no verão, período que o lucro é maior. "A gente sabe que alguma coisa tem que ser mudada, mas tem que ser em conjunto e não simplesmente chegar em uma quarta-feira e dar o prazo de sete dias para retirar todo mundo da praia. A gente espera o ano todo para ganhar um dinheirinho no verão e agora querem que a gente saia, sem mais nem menos."

Ele ainda disse que a prefeitura pediu para que os ambulantes se deslocassem para outro lugar na praia, o que gerou polêmica. "O que foi passado foi que a gente se retirasse desse local e fosse para a ponta, sendo que já tem gente que trabalha lá. Ficaria uma área muito tumultuada. Para mim, isso significa que eles estão querendo diferenciar a população: aqui vai ficar uma classe e lá vai ficar outra. A gente não concorda. A praia da Curva da Jurema tem um carisma há muitos anos", defendeu David.

A secretária de Desenvolvimento de Vitória, Anna Cláudia Dias, confirmou a restrição dos ambulantes em áreas reconhecidas como polos gastronômicos da cidade, mas disse que diante da reclamação dos vendedores que trabalham na Curva da Jurema, vai voltar a dialogar para reavaliar a situação.

"A gente entende esse processo, a gente quer conversar com eles para ver a melhor forma de resolver a questão, de maneira que todo mundo tenha seu lugar ao sol, seu espaço de trabalho, mas que a gente também mantenha as orlas com capacidade de atrair turistas e moradores. Sabemos que estamos em um dos meses de maior demanda de atividades na orla", disse, em entrevista à TV Gazeta.

A secretária revelou, ainda, que não há um prazo para definir essas novas mudanças e pediu para que os ambulantes procurem a Prefeitura de Vitória.