Alunos escrevem cartas para profissionais que trabalham na pandemia de Covid-19

Venho através desta carta expressar todo o meu agradecimento a vocês que estão aí, mesmo com esta pandemia, se esforçando e colocando a própria vida em risco para nos proteger. Esse é um trecho da carta escrita pelo aluno Isaac Ferreira Leite, do 8º ano do ensino fundamental de uma escola particular de Baixo Guandu, na Região Noroeste do Espírito Santo. A iniciativa faz parte de um projeto pedagógico que convidou os alunos a escreverem cartas para os diversos profissionais que atuam na linha de frente de combate ao novo coronavírus.
A ideia, que levou ao gesto de carinho dos estudantes, foi desenvolvida pela professora de Redação e Literatura, Vanessa Carvalho, que incentivou os estudantes na construção das cartas. De acordo com o diretor da instituição, Júlio Cesar Ovani de Souza, o projeto contemplou alunos do 6º ao 9º ano, com idades entre 12 e 15 anos.
Uma dessas cartas, escrita pelo aluno João Otávio Lourenço Becalli, tem como o objetivo incentivar os próprios estudantes, que estão com aulas virtuais, e em alguns casos, até suspensas por causa da pandemia. Quando iríamos imaginar que isso ia acontecer, que sentiríamos tanta saudade de estar juntos, das brincadeiras no recreio, da sala de aula cheia e com muitas conversas, até mesmo das provas (risos), mas em meio a isso tudo vemos o quão dependente somos de Deus e que em meio a tudo isso conseguimos dar valor a muitas coisas que pareciam tão simples e não ligávamos tanto, escreveu.
DISTRIBUIÇÃO
As cartinhas foram produzidas pelos alunos durante as aulas virtuais, que acontecem todos os dias pela manhã. Depois de prontas, as cartas começaram a ser entregues por colaboradores da instituição a profissionais de diversas áreas no município de Baixo Guandu. Agora, o resultado do projeto começou a ser disponibilizado na internet e será compartilhado e enviado virtualmente pelos estudantes.
Segundo o diretor, cada carta entregue ajuda a amenizar a situação e a apoiar os profissionais que não podem fazer o isolamento social. Na semana passada, eles entregaram as cartas, enviaram os arquivos das cartas, já que não estamos tendo aulas presenciais, a professora corrigiu, a parte administrativa da escola preparou essas cartinhas em material padrão e começamos a postar as cartas. As pessoas começaram a compartilhar essas cartas. O Corpo de Bombeiros de Brasília agradeceu a iniciativa, a Polícia Militar do Espírito Santo, além de outras empresas que também agradeceram pela ação. Isso gerou essa viralização de compartilhamento dessas cartas, que ajudam a encorajar e estimular esses profissionais, conta Júlio Cesar.
Em uma rede social, a Polícia Militar do Espírito Santo compartilhou uma das cartas escritas pelos alunos. O texto fala sobre a rotina dos militares e a forma como o trabalho deles é essencial para a garantia da segurança.
"Em um primeiro momento, fiquei muito satisfeito com a ideia da professora de compartilhar comigo essa iniciativa, porque vimos a oportunidade de compartilhar um pouco do amor e estimular neles o sentimento de agradecimento, de reconhecimento, de honra. Fiquei muito satisfeito em ver como eles adotaram a ideia de viver a empatia. Eles assimilaram bem a ideia e, com isso, vimos que a parte emocional deles está bem estruturada"
DIFERENTES PROFISSIONAIS
Não foram só os profissionais que receberam essa homenagem. Idosos, vizinhos, funcionários de supermercados, entregadores de delivery e tantas outras pessoas que precisam se arriscar para manter o cuidado com o outro, também receberam as cartinhas.
Alguns alunos escreveram para aquele morador que não tem abrigo, que, na verdade, é o morador de rua. Esse tipo de carta ainda estamos nos preparando para entregar a essas pessoas. Outros alunos escreveram para profissionais que fazem a limpeza das ruas, dos hospitais. Fiquei muito satisfeito, muito feliz mesmo de ver que plantamos ali uma sementinha de amor, relata o diretor.
O projeto, além de levar esperança para todos, ajuda a incentivar quem precisa continuar trabalhando para que as outras pessoas possam cumprir o isolamento social, principal medida de prevenção contra o novo coronavírus.
Observamos na expressão de alguns profissionais que receberam a carta a alegria de receber algo que valorizasse o trabalho deles e a importância de cada um nesse período tão difícil, ressalta o educador.