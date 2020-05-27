Alunos escrevem cartas para profissionais que trabalham na pandemia de Covid-19

As cartas foram escritas por alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental de uma escola particular em Baixo Guandu Crédito: Ester Leite de Souza

Venho através desta carta expressar todo o meu agradecimento a vocês que estão aí, mesmo com esta pandemia, se esforçando e colocando a própria vida em risco para nos proteger. Esse é um trecho da carta escrita pelo aluno Isaac Ferreira Leite, do 8º ano do ensino fundamental de uma escola particular de Baixo Guandu , na Região Noroeste do Espírito Santo . A iniciativa faz parte de um projeto pedagógico que convidou os alunos a escreverem cartas para os diversos profissionais que atuam na linha de frente de combate ao novo coronavírus

A ideia, que levou ao gesto de carinho dos estudantes, foi desenvolvida pela professora de Redação e Literatura, Vanessa Carvalho, que incentivou os estudantes na construção das cartas. De acordo com o diretor da instituição, Júlio Cesar Ovani de Souza, o projeto contemplou alunos do 6º ao 9º ano, com idades entre 12 e 15 anos.

Uma dessas cartas, escrita pelo aluno João Otávio Lourenço Becalli, tem como o objetivo incentivar os próprios estudantes, que estão com aulas virtuais, e em alguns casos, até suspensas por causa da pandemia. Quando iríamos imaginar que isso ia acontecer, que sentiríamos tanta saudade de estar juntos, das brincadeiras no recreio, da sala de aula cheia e com muitas conversas, até mesmo das provas (risos), mas em meio a isso tudo vemos o quão dependente somos de Deus e que em meio a tudo isso conseguimos dar valor a muitas coisas que pareciam tão simples e não ligávamos tanto, escreveu.

Além dos profissionais, idosos e vizinhos também receberam as cartinhas Crédito: Ester Leite de Souza

DISTRIBUIÇÃO

As cartinhas foram produzidas pelos alunos durante as aulas virtuais, que acontecem todos os dias pela manhã. Depois de prontas, as cartas começaram a ser entregues por colaboradores da instituição a profissionais de diversas áreas no município de Baixo Guandu. Agora, o resultado do projeto começou a ser disponibilizado na internet e será compartilhado e enviado virtualmente pelos estudantes.

Segundo o diretor, cada carta entregue ajuda a amenizar a situação e a apoiar os profissionais que não podem fazer o isolamento social. Na semana passada, eles entregaram as cartas, enviaram os arquivos das cartas, já que não estamos tendo aulas presenciais, a professora corrigiu, a parte administrativa da escola preparou essas cartinhas em material padrão e começamos a postar as cartas. As pessoas começaram a compartilhar essas cartas. O Corpo de Bombeiros de Brasília agradeceu a iniciativa, a Polícia Militar do Espírito Santo, além de outras empresas que também agradeceram pela ação. Isso gerou essa viralização de compartilhamento dessas cartas, que ajudam a encorajar e estimular esses profissionais, conta Júlio Cesar.

Em uma rede social, a Polícia Militar do Espírito Santo compartilhou uma das cartas escritas pelos alunos. O texto fala sobre a rotina dos militares e a forma como o trabalho deles é essencial para a garantia da segurança.

"Em um primeiro momento, fiquei muito satisfeito com a ideia da professora de compartilhar comigo essa iniciativa, porque vimos a oportunidade de compartilhar um pouco do amor e estimular neles o sentimento de agradecimento, de reconhecimento, de honra. Fiquei muito satisfeito em ver como eles adotaram a ideia de viver a empatia. Eles assimilaram bem a ideia e, com isso, vimos que a parte emocional deles está bem estruturada" Júlio Cesar Ovani de Souza - Diretor Escolar

DIFERENTES PROFISSIONAIS

Não foram só os profissionais que receberam essa homenagem. Idosos, vizinhos, funcionários de supermercados, entregadores de delivery e tantas outras pessoas que precisam se arriscar para manter o cuidado com o outro, também receberam as cartinhas.

Alguns alunos escreveram para aquele morador que não tem abrigo, que, na verdade, é o morador de rua. Esse tipo de carta ainda estamos nos preparando para entregar a essas pessoas. Outros alunos escreveram para profissionais que fazem a limpeza das ruas, dos hospitais. Fiquei muito satisfeito, muito feliz mesmo de ver que plantamos ali uma sementinha de amor, relata o diretor.

Profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate ao novo coronavírus também foram homenageados Crédito: Ester Leite de Souza

O projeto, além de levar esperança para todos, ajuda a incentivar quem precisa continuar trabalhando para que as outras pessoas possam cumprir o isolamento social, principal medida de prevenção contra o novo coronavírus.