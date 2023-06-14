Aluna da Ufes pede ajuda para encontrar pen drive com 5 anos de estudos

A universitária Mirna Santiago Sabatini, que cursa Ciências Sociais na Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ), foi até uma copiadora em Jardim da Penha Vitória , na última quarta-feira (07), para fazer uma impressão. Ela levou um pen drive contendo mais de cinco anos de estudos e pesquisas. Quando chegou em casa, viu que não estava mais com o dispositivo: desde então, vem pedindo ajuda nas redes sociais para encontrar o aparelho e recuperar o material.

A copiadora que Mirna foi fica bem pertinho da casa dela, a cerca de 60 metros. "Eu não retiro esse pen drive do meu computador justamente porque eu guardava tudo nele, mas precisei fazer essa impressão. Me recordo da moça que me atendeu me entregando o pen drive, mas ele não ficou lá. Revirei a casa toda, então minha hipótese é de que ele tenha caído nesse trajeto", contou.

Pen drive é preto e estava preso a um chaveiro amarelo Crédito: Acervo pessoal

O vídeo da estudante pedindo ajuda para encontrar o dispositivo vem circulando pelos grupos de WhatsApp. "Algumas pessoas ligaram para perguntar se ele já tinha sido encontrado, mas ainda não", pontuou.

O pen drive é preto com palavras em vermelho, e estava preso a um chaveiro amarelo. Tudo indica que ele tenha caído na Avenida Alziro Zarur, em Jardim da Penha. Se você tiver encontrado o dispositivo, pode entrar em contato com a Mirna pelo telefone (27) 99979-8918.