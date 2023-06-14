Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Perdeu na rua

Aluna da Ufes pede ajuda para encontrar pen drive com 5 anos de estudos

Mirna Santiago foi até uma copiadora do bairro Jardim da Penha, na última quarta-feira (07), e desde então não viu mais o dispositivo. Estudante acredita que ele tenha caído na Avenida Alziro Zarur, perto do estabelecimento
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

14 jun 2023 às 19:03

Publicado em 14 de Junho de 2023 às 19:03

A universitária Mirna Santiago Sabatini, que cursa Ciências Sociais na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), foi até uma copiadora em Jardim da PenhaVitória, na última quarta-feira (07), para fazer uma impressão. Ela levou um pen drive contendo mais de cinco anos de estudos e pesquisas. Quando chegou em casa, viu que não estava mais com o dispositivo: desde então, vem pedindo ajuda nas redes sociais para encontrar o aparelho e recuperar o material. 
A copiadora que Mirna foi fica bem pertinho da casa dela, a cerca de 60 metros. "Eu não retiro esse pen drive do meu computador justamente porque eu guardava tudo nele, mas precisei fazer essa impressão. Me recordo da moça que me atendeu me entregando o pen drive, mas ele não ficou lá. Revirei a casa toda, então minha hipótese é de que ele tenha caído nesse trajeto", contou. 
Mirna Santiago acredita que o dispositivo tenha caído na Avenida Alziro Zarur, no último dia 7
Pen drive é preto e estava preso a um chaveiro amarelo Crédito: Acervo pessoal
O vídeo da estudante pedindo ajuda para encontrar o dispositivo vem circulando pelos grupos de WhatsApp. "Algumas pessoas ligaram para perguntar se ele já tinha sido encontrado, mas ainda não", pontuou.
O pen drive é preto com palavras em vermelho, e estava preso a um chaveiro amarelo. Tudo indica que ele tenha caído na Avenida Alziro Zarur, em Jardim da Penha. Se você tiver encontrado o dispositivo, pode entrar em contato com a Mirna pelo telefone (27) 99979-8918
Aluna da Ufes pede ajuda para encontrar pen drive com 5 anos de estudos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bairro Jardim da Penha UFES Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Augusto Moraes, Milena , Juliana Amaral, Bia Schwartz
Artista Milena Almeida apresenta exposição “Coração é Território” no Sesi
Imagem de destaque
É gripe ou alergia? Entenda as diferenças dos sintomas
Imagem de destaque
A ciência por trás das modas bizarras de tratamentos de pele, de sêmen de salmão a cocô de passarinho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados