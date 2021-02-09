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Campanha

Alfredo Chaves pede doação de antiguidades para criar a Casa da Cultura

Podem ser doados objetos em bom estado de conservação que tenham valor histórico e cultural para o município como móveis, itens de decoração, equipamentos e fotos antigas, por exemplo
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 fev 2021 às 18:22

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 18:22

oBJETOS
Relíquias poderão ser doadas ao município Crédito: Divulgação/ PMAC
A Prefeitura de Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo, começou uma campanha nesta terça-feira (09) para que os moradores doem objetos antigos. A intenção do município é criar o espaço Casa da Cultura no imóvel que atualmente abriga a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, a Biblioteca Municipal e outras exposições.
Podem ser doados objetos em bom estado de conservação que tenham valor histórico e cultural para o município como móveis, objetos de decoração, equipamentos, fotos antigas, documentos e utensílios que eram usados pelos antepassados.
Alfredo Chaves, segundo a prefeitura, é rico em história e cultura, no entanto, é carente de um local de referência da memória e identidade do município. Todo o material doado passará por uma avaliação da equipe da secretaria.
O imóvel que abriga a Secretaria municipal de Turismo e Cultura será revitalizado. No local, permanecerá a Biblioteca Municipal Celina Pires Martins e os acervos como galeria fotográfica.

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