Aeroporto de Vitória faz evento para quem ama fotografar aviões

Spotter Day acontecerá no Aeroporto de Vitória nesta sexta-feira (12) Crédito: Divulgação | Aeroporto de Vitória

Atualização Na versão anterior, este texto dizia que os interessados podiam fazer inscrições para participar do evento, porém as vagas foram preenchidas.

Acontece nesta sexta-feira (12) um evento, promovido pelo Aeroporto de Vitória , voltado aos amantes da fotografia de aviação. O Spotter Day dará a oportunidade dos fãs acessar espaços privilegiados do terminal, inclusive o pátio, para fotografar as aeronaves de um ângulo diferente e com mais proximidade. Os participantes já foram escolhidos pela operadora.

Esta é a primeira edição do Spotter Day em Vitória , organizado pela Zurich Airport no Brasil, nova administradora do aeroporto. A proposta é realizar a atividade anualmente.

“Está no nosso DNA compartilhar a magia da aviação. Sabemos que, como nós, há muitos apaixonados por este universo e é gratificante e especial promover esse encontro. Com certeza, o primeiro de muitos”, comenta Ricardo Gesse, CEO do Aeroporto de Vitória.

A atividade reunirá profissionais e amadores com câmeras profissionais para registrar imagens do aeroporto e dos aviões. Os melhores cliques poderão ser apreciados no perfil do Instagram do aeroporto (@aeroportovitoria). E os seguidores poderão, inclusive, escolher a foto preferida.

Um número limitado de vagas é reservado para veículos de comunicação que queiram enviar profissionais de imagem — fotógrafo ou cinegrafista — para participar da atividade. O Spotter Day será nesta sexta, entre 9 e 11 horas. Como as vagas eram limitadas, as inscrições já acabaram.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

Para receber os chamados "spotters", o aeroporto promete contar com todas as medidas de segurança contra a Covid-19, com uso de máscara obrigatório, número limitado de participantes e distanciamento social.