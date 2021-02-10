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Spotter Day

Aeroporto de Vitória faz evento para quem ama fotografar aviões

Esta é a primeira edição do Spotter Day em Vitória, organizado pela Zurich Airport no Brasil, nova administradora do aeroporto. Evento vai permitir que profissionais e amadores registrem imagens do pátio do aeroporto e dos aviões

Publicado em 

10 fev 2021 às 17:06

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 17:06

Spotter Day acontecerá no Aeroporto de Vitória nesta sexta-feira (12)
Spotter Day acontecerá no Aeroporto de Vitória nesta sexta-feira (12) Crédito: Divulgação | Aeroporto de Vitória

Atualização

11/02/2021 - 9:47
Na versão anterior, este texto dizia que os interessados podiam fazer inscrições para participar do evento, porém as vagas foram preenchidas.
Acontece nesta sexta-feira (12) um evento, promovido pelo Aeroporto de Vitória, voltado aos amantes da fotografia de aviação. O Spotter Day dará a oportunidade dos fãs acessar espaços privilegiados do terminal, inclusive o pátio, para fotografar as aeronaves de um ângulo diferente e com mais proximidade. Os participantes já foram escolhidos pela operadora.
Esta é a primeira edição do Spotter Day em Vitória, organizado pela Zurich Airport no Brasil, nova administradora do aeroporto. A proposta é realizar a atividade anualmente.
“Está no nosso DNA compartilhar a magia da aviação. Sabemos que, como nós, há muitos apaixonados por este universo e é gratificante e especial promover esse encontro. Com certeza, o primeiro de muitos”, comenta Ricardo Gesse, CEO do Aeroporto de Vitória.
A atividade reunirá profissionais e amadores com câmeras profissionais para registrar imagens do aeroporto e dos aviões. Os melhores cliques poderão ser apreciados no perfil do Instagram do aeroporto (@aeroportovitoria). E os seguidores poderão, inclusive, escolher a foto preferida.
Um número limitado de vagas é reservado para veículos de comunicação que queiram enviar profissionais de imagem — fotógrafo ou cinegrafista — para participar da atividade. O Spotter Day será nesta sexta, entre 9 e 11 horas. Como as vagas eram limitadas, as inscrições já acabaram.

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MEDIDAS DE SEGURANÇA

Para receber os chamados "spotters", o aeroporto promete contar com todas as medidas de segurança contra a Covid-19, com uso de máscara obrigatório, número limitado de participantes e distanciamento social.
De acordo com a assessoria do local, a maior parte da visita ocorre ao ar livre. Além disso, o terminal continua preparado para receber os visitantes, com uma rotina triplicada de limpeza, pontos de álcool em gel e sinalização de segurança.

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