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Km 66

Acidente deixa cinco feridos na BR 262 em Marechal Floriano

Colisão frontal envolveu dois carros na manhã desta terça-feira (3); motorista de um deles pode ter dormido ou passado mal ao volante, segundo a PRF
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

03 jan 2023 às 17:42

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 17:42

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente que aconteceu na manhã desta terça-feira (3), na BR 262, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida frontal envolveu dois carros, na altura do quilômetro 66.
De acordo com o relato de testemunhas à corporação, o veículo do modelo Fiat Siena trafegava no sentido Oeste (Belo Horizonte) da rodovia, quando invadiu a contramão em zig-zag. Ao entrar na outra pista, o motorista bateu de frente com um automóvel Volkswagen Gol – onde estavam três pessoas.
"No carro em que estava o casal, a passageira (que é esposa do condutor) afirmou que dormia e acordou com o veículo já na contramão. Está sendo apurado se ele dormiu ao volante ou se sofreu um mal súbito", informou a PRF, sem divulgar qualquer informação pessoal das vítimas.
As cinco pessoas foram levadas para o Hospital de Domingos Martins, que fica na cidade homônima, vizinha de onde aconteceu o acidente por volta das 10h20. Pelo estado grave em que foi socorrido, o motorista do Fiat Siena não realizou o teste do bafômetro. Os atuais estados de saúde não foram divulgados.
Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, a BR 262 foi parcialmente interditada no trecho. O trânsito seguiu em "pare e siga" até as 12h desta terça-feira (3), quando o tráfego foi totalmente liberado na rodovia.

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