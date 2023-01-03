Acidente deixa cinco feridos na BR 262 em Marechal Floriano

De acordo com o relato de testemunhas à corporação, o veículo do modelo Fiat Siena trafegava no sentido Oeste (Belo Horizonte) da rodovia, quando invadiu a contramão em zig-zag. Ao entrar na outra pista, o motorista bateu de frente com um automóvel Volkswagen Gol – onde estavam três pessoas.

"No carro em que estava o casal, a passageira (que é esposa do condutor) afirmou que dormia e acordou com o veículo já na contramão. Está sendo apurado se ele dormiu ao volante ou se sofreu um mal súbito", informou a PRF, sem divulgar qualquer informação pessoal das vítimas.

As cinco pessoas foram levadas para o Hospital de Domingos Martins, que fica na cidade homônima, vizinha de onde aconteceu o acidente por volta das 10h20. Pelo estado grave em que foi socorrido, o motorista do Fiat Siena não realizou o teste do bafômetro. Os atuais estados de saúde não foram divulgados.