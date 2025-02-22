Acidente com dois carros mobiliza Bombeiros, Samu e PRF em Domingos Martins

Um acidente envolvendo dois veículos de passeio na tarde deste sábado (22), na BR 262, em Domingos Martins, mobilizou o Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
O Corpo de Bombeiros informou que a ocorrência está em andamento e que informações preliminares dão conta de que os passageiros ficaram presos às ferragens. Nas imagens enviadas por leitores é possível ver que a colisão levou os veículos a saírem da rodovia e deixou um deles bastante danificado.
A reportagem de A Gazeta tenta mais informações com a corporação, com o Samu e com a PRF e vai atualizar o texto quando houver mais detalhes sobre a ocorrência.