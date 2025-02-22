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BR 262

Acidente com dois carros mobiliza Bombeiros, Samu e PRF em Domingos Martins

Colisão entre dois veículos de passeio ocorreu na tarde deste sábado (22) e deixou passageiros presos às ferragens, segundo os bombeiros

Publicado em 22 de Fevereiro de 2025 às 20:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2025 às 20:33
Um acidente envolvendo dois veículos de passeio na tarde deste sábado (22), na BR 262, em Domingos Martins, mobilizou o Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). 
O Corpo de Bombeiros informou que a ocorrência está em andamento e que informações preliminares dão conta de que os passageiros ficaram presos às ferragens. Nas imagens enviadas por leitores é possível ver que a colisão levou os veículos a saírem da rodovia e deixou um deles bastante danificado.
Acidente com dois veículos na BR 262 na tarde deste sábado (22)
Acidente com dois veículos na BR 262 na tarde deste sábado (22) Crédito: Leitor A Gazeta
A reportagem de A Gazeta tenta mais informações com a corporação, com o Samu e com a PRF e vai atualizar o texto quando houver mais detalhes sobre a ocorrência.

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