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Abacaxi de Marataízes: fruta foi parar no lanche e virou até cosmético

Beneficiamento do fruto, marca registrada da cidade capixaba, abrange formulação de produtos de beleza, além de dar um toque especial em pratos
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

25 mai 2023 às 11:51

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 11:51

Quando a palavra abacaxi vem à mente, logo pensamos em sucos, bolos e sobremesas. Mas em Marataízes, maior produtor do Espírito Santo, o fruto vai além e passou a compor a fórmula de produtos de beleza e ainda foi parar na chapa como ingrediente de hambúrguer.
Abacaxi vai parar em cosméticos e até no hambúrguer em Marataízes
Em Marataízes, o tradicional abacaxi é ingrediente de lanches saborosos Crédito: Diego Gomes
A empresária Bárbara Damázio tem usado abacaxi como base para lançar cosméticos, o primeiro deles foi o sabonete. “A fruta possui benefícios para a pele, temos toda uma pesquisa sobre isso e a gente também pensou na valorização da fruta da nossa cidade. Queremos levar ela para o mundo inteiro”, revela Bárbara.
Empresária Bárbara Damázio tem usado abacaxi como base para lançar produtos de beleza
Empresária Bárbara Damázio tem usado abacaxi como base para lançar produtos de beleza Crédito: Diego Gomes
Andressa Fernandes Pereira é outra fã do fruto na cidade e descobriu outra forma de se beneficiar o abacaxi. Ela e o marido são donos de uma hamburgueria e o fruto foi parar no cardápio, no meio do pão, junto ao bacon, carne e o queijo.
“A ideia veio de uma paixão pelo abacaxi. Queríamos fazer uma homenagem ao nome de Marataízes. Fizemos abacaxi caramelizado na chapa para poder testar como ficava. Os amigos aprovaram e ficou muito bom. Hoje é sucesso na lanchonete”, disse Andressa Fernandes Pereira.
O abacaxi é mesmo cara do município litorâneo. Mais de 2 mil famílias vivem do plantio da fruta em Marataízes. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a safra anual varia de 35 a 40 milhões de frutos colhidos, que são revendidos pelo Brasil. Muitos deles, são comercializados em carros, sob o som do slogan ‘doce, doce, parece que tem mel”, do locutor mineiro Carlos Fernandes.

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