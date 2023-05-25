Abacaxi de Marataízes: fruta foi parar no lanche e virou até cosmético

Quando a palavra abacaxi vem à mente, logo pensamos em sucos, bolos e sobremesas. Mas em Marataízes, maior produtor do Espírito Santo, o fruto vai além e passou a compor a fórmula de produtos de beleza e ainda foi parar na chapa como ingrediente de hambúrguer.
A empresária Bárbara Damázio tem usado abacaxi como base para lançar cosméticos, o primeiro deles foi o sabonete. “A fruta possui benefícios para a pele, temos toda uma pesquisa sobre isso e a gente também pensou na valorização da fruta da nossa cidade. Queremos levar ela para o mundo inteiro”, revela Bárbara.
Andressa Fernandes Pereira é outra fã do fruto na cidade e descobriu outra forma de se beneficiar o abacaxi. Ela e o marido são donos de uma hamburgueria e o fruto foi parar no cardápio, no meio do pão, junto ao bacon, carne e o queijo.
“A ideia veio de uma paixão pelo abacaxi. Queríamos fazer uma homenagem ao nome de Marataízes. Fizemos abacaxi caramelizado na chapa para poder testar como ficava. Os amigos aprovaram e ficou muito bom. Hoje é sucesso na lanchonete”, disse Andressa Fernandes Pereira.
O abacaxi é mesmo cara do município litorâneo. Mais de 2 mil famílias vivem do plantio da fruta em Marataízes. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a safra anual varia de 35 a 40 milhões de frutos colhidos, que são revendidos pelo Brasil. Muitos deles, são comercializados em carros, sob o som do slogan ‘doce, doce, parece que tem mel”, do locutor mineiro Carlos Fernandes.