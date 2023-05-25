Abacaxi de Marataízes: fruta foi parar no lanche e virou até cosmético

Quando a palavra abacaxi vem à mente, logo pensamos em sucos, bolos e sobremesas. Mas em Marataízes , maior produtor do Espírito Santo, o fruto vai além e passou a compor a fórmula de produtos de beleza e ainda foi parar na chapa como ingrediente de hambúrguer.

Em Marataízes, o tradicional abacaxi é ingrediente de lanches saborosos Crédito: Diego Gomes

A empresária Bárbara Damázio tem usado abacaxi como base para lançar cosméticos, o primeiro deles foi o sabonete. “A fruta possui benefícios para a pele, temos toda uma pesquisa sobre isso e a gente também pensou na valorização da fruta da nossa cidade. Queremos levar ela para o mundo inteiro”, revela Bárbara.

Empresária Bárbara Damázio tem usado abacaxi como base para lançar produtos de beleza Crédito: Diego Gomes

Andressa Fernandes Pereira é outra fã do fruto na cidade e descobriu outra forma de se beneficiar o abacaxi. Ela e o marido são donos de uma hamburgueria e o fruto foi parar no cardápio, no meio do pão, junto ao bacon, carne e o queijo.