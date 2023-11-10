Após o fim do exame

A Gazeta transmite correção da prova do Enem no domingo (12)

Em parceria com o Brasil Escola, A Gazeta vai transmitir a correção das 90 questões referentes às provas de Ciências da Natureza e Matemática e suas tecnologias
Caciane Sousa

Caciane Sousa

Publicado em 

10 nov 2023 às 16:36

Publicado em 10 de Novembro de 2023 às 16:36

Enem 2023 bloco
A Gazeta transmite, neste domingo (12), a correção das questões do Enem após final das provas Crédito: Montagem | A Gazeta
O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, será neste domingo (12). Os participantes terão cinco horas para resolver 90 questões referentes às provas de Ciências da Natureza e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias.
Logo após o término das provas, previsto para as 18h30, A Gazeta transmitirá a correção das questões do Enem pelo site, numa parceria com o Brasil Escola, cujo canal no You Tube também terá transmissão. 
No Espírito Santo, 73.739 se inscreveram para realizar o exame. No país, o número passa de 3,9 milhões de candidatos. 
SERVIÇO
  • 2º Dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023
  • Provas: Ciências da Natureza e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias.
  • Abertura dos portões: 12 h (horário de Brasília)
  • Fechamento dos portões: 13h (horário de Brasília)
  • Início da aplicação das provas: 13:30h
  • Documentos: O candidato deve levar um documento original com foto (RG, CNH, carteira de trabalho ou passaporte). Também serão aceitas as versões digitais apresentadas nos aplicativos oficiais.
  • Local de prova: O candidato pode consultar na "Página do Participante", no site do Inep.

