A Gazeta transmite correção da prova do Enem no domingo (12)

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, será neste domingo (12). Os participantes terão cinco horas para resolver 90 questões referentes às provas de Ciências da Natureza e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias.
No Espírito Santo, 73.739 se inscreveram para realizar o exame. No país, o número passa de 3,9 milhões de candidatos.
SERVIÇO
- 2º Dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023
- Provas: Ciências da Natureza e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias.
- Abertura dos portões: 12 h (horário de Brasília)
- Fechamento dos portões: 13h (horário de Brasília)
- Início da aplicação das provas: 13:30h
- Documentos: O candidato deve levar um documento original com foto (RG, CNH, carteira de trabalho ou passaporte). Também serão aceitas as versões digitais apresentadas nos aplicativos oficiais.
- Local de prova: O candidato pode consultar na "Página do Participante", no site do Inep.