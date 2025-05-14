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15 bairros de Vitória podem ficar sem água devido à manutenção da Cesan

Ação, segundo a Companhia Espírito-santense de Saneamento, é realizada ao longo desta quarta-feira (14) e o fornecimento de água será restabelecido de forma gradativa
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

14 mai 2025 às 17:57

Publicado em 14 de Maio de 2025 às 17:57

Quinze bairros de Vitória pode ter o abastecimento de água afetado devido a uma manutenção emergencial da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) nesta quarta-feira (14). Segundo a empresa, o serviço será restabelecido de forma gradativa após a conclusão dos trabalhos, mas não é possível confirmar quando isso vai acontecer.
A Cesan esclareceu que qualquer dúvida que a população tenha, ou se enfrentar problemas no abastecimento, pode entrar em contato com a Cesan, por meio do atendimento 24 horas pelo telefone 115 ou pelo WhatsApp (27) 3422-0115. 
Veja os bairros que podem ficar sem água
  1. Aeroporto
  2. Antonio Honorio
  3. Boa Vista
  4. Goiabeiras
  5. Jabour
  6. Jardim Camburi
  7. Jardim Da Penha
  8. Maria Ortiz
  9. Mata da Praia
  10. Morada de Camburi
  11. Parque Industrial
  12. Pontal de Camburi
  13. Republica
  14. Seguranca do Lar
  15. Solon Borges
A reportagem de A Gazeta procurou a Cesan para saber se a manutenção tem relação com o vazamento de água causado pelo rompimento de uma adutora na Avenida Dante Michelini, em Jardim Camburi, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. 
15 bairros de Vitória podem ficar sem água devido à manutenção da Cesan

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