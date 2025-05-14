Quinze bairros de Vitória pode ter o abastecimento de água afetado devido a uma manutenção emergencial da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) nesta quarta-feira (14). Segundo a empresa, o serviço será restabelecido de forma gradativa após a conclusão dos trabalhos, mas não é possível confirmar quando isso vai acontecer.
A Cesan esclareceu que qualquer dúvida que a população tenha, ou se enfrentar problemas no abastecimento, pode entrar em contato com a Cesan, por meio do atendimento 24 horas pelo telefone 115 ou pelo WhatsApp (27) 3422-0115.
Veja os bairros que podem ficar sem água
- Aeroporto
- Antonio Honorio
- Boa Vista
- Goiabeiras
- Jabour
- Jardim Camburi
- Jardim Da Penha
- Maria Ortiz
- Mata da Praia
- Morada de Camburi
- Parque Industrial
- Pontal de Camburi
- Republica
- Seguranca do Lar
- Solon Borges
A reportagem de A Gazeta procurou a Cesan para saber se a manutenção tem relação com o vazamento de água causado pelo rompimento de uma adutora na Avenida Dante Michelini, em Jardim Camburi, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.
15 bairros de Vitória podem ficar sem água devido à manutenção da Cesan