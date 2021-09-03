1ª e 2ª doses: Guarapari, Vila Velha e Vitória abrem mais de 17,7 mil vagas

Aplicação da vacina contra a Covid-19 em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Guarapari, Vila Velha e Vitória abrem novas vagas para aplicação da vacina contra a Covid-19. As vagas estão disponíveis para primeira e segunda dose de diferentes públicos. Além disso, os municípios de Vila Velha e Vitória também disponibilizam vagas para vacinação contra o vírus da Influenza.

GUARAPARI

AstraZaneca e CoronaVac. Prefeitura de Guarapari , através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), abre a partir das 16h30 deste sábado (4), novo agendamento para pessoas com 18 anos ou mais que precisam tomar a segunda dose das vacinas

Ao todo, serão disponibilizadas 1.800 doses da vacina. A aplicação ocorre na próxima segunda-feira (6) no Complexo Esportivo, em Muquiçaba.

Serão atendidas pessoas que tenham recebido a primeira dose da AstraZeneca há 70 dias ou mais ou aquelas que tenham tomado a primeira dose da CoronaVac há 28 dias ou mais.

O agendamento é feito através do site da prefeitura . Para se cadastrar, basta preencher os campos com as informações solicitadas.

No momento da aplicação da vacina, é necessário apresentar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), CPF, cartão do SUS, documento de identidade e comprovante de residência (em nome do vacinado ou do responsável).

VILA VELHA

A Prefeitura do município disponibiliza, a partir das 15h desta sexta-feira (3), 11.960 vagas para a vacinação contra o coronavírus . O agendamento pode ser feito através do site da prefeitura

As vagas são para segunda dose das vacinas Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac e também para primeira dose da população de 18 ou mais.

DISTRIBUIÇÃO DAS DOSES

2.100 vagas para o público de 18 anos ou mais que precisam tomar a primeira dose ;

5.600 vagas da Pfizer para as pessoas que tomaram a primeira dose da vacina há 70 dias ;

3.300 doses da AstraZeneca para aqueles que já receberam a primeira dose da vacina há 70 dias ;

900 doses da CoronaVac para os que receberam a primeira dose da vacina há 28 dias ;

60 vagas da Pfizer para gestantes e puérperas que precisam receber a primeira dose.

Vale ressaltar que Vila Velha já administrou 508.008 doses das vacinas, sendo 351.242 para primeira dose e 156.766 para segunda dose.

A cobertura vacinal de pessoas imunizadas com a primeira dose da vacina é de 91,5%.

VITÓRIA

Pfizer, para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 29 de junho, CoronaVac, para aqueles que receberam a primeira dose há 28 dias ou mais, e AstraZeneca, para quem recebeu a primeira dose até 3 de julho. Prefeitura de Vitória abre, a partir das 14h desta sexta-feira (3), agendamento para aplicação da segunda dose das vacinas, para as pessoas que tomaram a, para aqueles que receberam a, e, para quem recebeu a

Serão 500 vagas da Pfizer, 1.300 da CoronaVac e 2.200 da AstraZeneca. O agendamento pode ser feito no site da prefeitura ou através do aplicativo Vitória Online.

A aplicação da Pfizer ocorre na próxima segunda-feira (6), na Igreja Batista, em Jardim da Penha. A vacinação da CoronaVac acontece na próxima segunda (6), também na Igreja Batista, em Jardim da Penha, e quarta (8), no Centro de Celebração, em Jardim Camburi. Já a da AstraZeneca, ocorre na próxima quarta-feira (8), no Maanaim Vitória e na Igreja Batista, em Jardim da Penha.

INFLUENZA

Prefeitura de Vila Velha abre, a partir das 14h desta sexta-feira (3), agendamento para vacinação contra o vírus da Influenza. No total, estarão disponíveis 2.000 vagas para o público geral.

A vacinação ocorre durante a próxima semana nas Unidades de Saúde de Jaburuna, Santa Rita, Jardim Marilândia, Terra Vermelha, Vila Nova, Paul, na Amorabarra e no Biopráticas da UVV.

Para marcar a aplicação, é necessário acessar o site da prefeitura , selecionar a categoria desejada e marcar o local e horário da vacinação.

Já Vitória, abre vagas a partir das 16h desta sexta (3) para as pessoas que receberam a última dose há seis meses ou mais.

Ao todo, estarão disponíveis 3.660 vagas e o agendamento pode ser realizado através do link agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo app Vitória Online.