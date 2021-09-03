1ª e 2ª doses: Guarapari, Vila Velha e Vitória abrem mais de 17,7 mil vagas

Guarapari, Vila Velha e Vitória abrem novas vagas para aplicação da vacina contra a Covid-19. As vagas estão disponíveis para primeira e segunda dose de diferentes públicos. Além disso, os municípios de Vila Velha e Vitória também disponibilizam vagas para vacinação contra o vírus da Influenza.
GUARAPARI
A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), abre a partir das 16h30 deste sábado (4), novo agendamento para pessoas com 18 anos ou mais que precisam tomar a segunda dose das vacinas AstraZaneca e CoronaVac.
Ao todo, serão disponibilizadas 1.800 doses da vacina. A aplicação ocorre na próxima segunda-feira (6) no Complexo Esportivo, em Muquiçaba.
Serão atendidas pessoas que tenham recebido a primeira dose da AstraZeneca há 70 dias ou mais ou aquelas que tenham tomado a primeira dose da CoronaVac há 28 dias ou mais.
O agendamento é feito através do site da prefeitura. Para se cadastrar, basta preencher os campos com as informações solicitadas.
No momento da aplicação da vacina, é necessário apresentar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), CPF, cartão do SUS, documento de identidade e comprovante de residência (em nome do vacinado ou do responsável).
VILA VELHA
A Prefeitura do município disponibiliza, a partir das 15h desta sexta-feira (3), 11.960 vagas para a vacinação contra o coronavírus. O agendamento pode ser feito através do site da prefeitura.
As vagas são para segunda dose das vacinas Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac e também para primeira dose da população de 18 ou mais.
DISTRIBUIÇÃO DAS DOSES
- 2.100 vagas para o público de 18 anos ou mais que precisam tomar a primeira dose;
- 5.600 vagas da Pfizer para as pessoas que tomaram a primeira dose da vacina há 70 dias;
- 3.300 doses da AstraZeneca para aqueles que já receberam a primeira dose da vacina há 70 dias;
- 900 doses da CoronaVac para os que receberam a primeira dose da vacina há 28 dias;
- 60 vagas da Pfizer para gestantes e puérperas que precisam receber a primeira dose.
Vale ressaltar que Vila Velha já administrou 508.008 doses das vacinas, sendo 351.242 para primeira dose e 156.766 para segunda dose.
A cobertura vacinal de pessoas imunizadas com a primeira dose da vacina é de 91,5%.
VITÓRIA
A Prefeitura de Vitória abre, a partir das 14h desta sexta-feira (3), agendamento para aplicação da segunda dose das vacinas Pfizer, para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 29 de junho, CoronaVac, para aqueles que receberam a primeira dose há 28 dias ou mais, e AstraZeneca, para quem recebeu a primeira dose até 3 de julho.
Serão 500 vagas da Pfizer, 1.300 da CoronaVac e 2.200 da AstraZeneca. O agendamento pode ser feito no site da prefeitura ou através do aplicativo Vitória Online.
A aplicação da Pfizer ocorre na próxima segunda-feira (6), na Igreja Batista, em Jardim da Penha. A vacinação da CoronaVac acontece na próxima segunda (6), também na Igreja Batista, em Jardim da Penha, e quarta (8), no Centro de Celebração, em Jardim Camburi. Já a da AstraZeneca, ocorre na próxima quarta-feira (8), no Maanaim Vitória e na Igreja Batista, em Jardim da Penha.
INFLUENZA
A Prefeitura de Vila Velha abre, a partir das 14h desta sexta-feira (3), agendamento para vacinação contra o vírus da Influenza. No total, estarão disponíveis 2.000 vagas para o público geral.
A vacinação ocorre durante a próxima semana nas Unidades de Saúde de Jaburuna, Santa Rita, Jardim Marilândia, Terra Vermelha, Vila Nova, Paul, na Amorabarra e no Biopráticas da UVV.
Para marcar a aplicação, é necessário acessar o site da prefeitura, selecionar a categoria desejada e marcar o local e horário da vacinação.
Já Vitória, abre vagas a partir das 16h desta sexta (3) para as pessoas que receberam a última dose há seis meses ou mais.
Ao todo, estarão disponíveis 3.660 vagas e o agendamento pode ser realizado através do link agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo app Vitória Online.
A aplicação da vacina ocorre de quarta (8) a sexta-feira (10) nas Unidades de Saúde Andorinhas, Ilha de Santa Maria, Vitória (Centro), Maria Ortiz, Fonte Grande, Resistência, Santo André, Conquista, Ilha das Caieiras, Grande Vitória, Bairro do Quadro, Ilha do Príncipe, Santa Martha, São Cristóvão, Consolação, Jesus de Nazareth, Alagoano e Maruípe e no Cajun da Praia do Suá.