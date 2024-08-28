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TecnoAgro 2024

Auditório Desenvolvimento: reveja os painéis do primeiro dia do evento

Temas como o futuro do agro e soluções inteligentes serão debatidos durante evento, nesta quarta (28) e quinta-feira (29)
Hugo Dadalto

Hugo Dadalto

Publicado em 

28 ago 2024 às 12:25

Publicado em 28 de Agosto de 2024 às 12:25

Pessoas no campo
Financiamento e cuidados com bois da raça Nelore são temas de palestras no TecnoAgro 2024 Crédito: Freepik
Na esteira da produção do agro, a etapa financeira é um importante elemento na cadeia de soluções estratégicas e inteligentes para o campo. A preocupação não fica para trás quando o assunto é a criação de bovinos no país, principalmente os da raça nelore.
A transmissão de todas as palestras do Auditório Inovação puderam ser acompanhada nesta página. Abaixo, você pode rever as palestras e painéis que acontecerem no primeiro dia de encontro na capital capixaba do agro. Confira a programação completa

Saiba mais!

Neste ano, com o tema “Agro Inteligente”, o TecnoAgro 2024 vai discutir os principais avanços tecnológicos e soluções inovadoras para o espaço rural. A proposta do megaevento é discutir soluções que permitam produzir mais e melhor, sem abrir mão da sustentabilidade no campo.
Em 2024, o evento transforma o Steffen Centro de Eventos, na Serra, na capital capixaba do agro, nesta quarta e quinta-feira (28 e 29/08). São mais de 25 palestras de diversos temas, além de exposições e atrações culturais.
Maior evento de tecnologia, capacitação e inovação no agronegócio do Espírito Santo, o TecnoAgro, é realizado pela Rede Gazeta e por A Gazeta. São mais de 25 palestras de diversos temas, além de exposições e atrações culturais.

Reveja o painel sobre linhas de crédito para agro

Reveja painel sobre Nelore e a pecuária brasileira

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