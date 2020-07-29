Idaf apreende agrotóxico em situação irregular no mercado da Ceasa/ES Crédito: Divulgação/Idaf

Your browser does not support the audio element. Idaf apreende agrotóxico comercializado irregularmente na Ceasa

De acordo com o Idaf, um dos agrotóxicos apreendidos foi o da marca Gramoxone, que tem sérias restrições de uso, inclusive, com previsão de banimento do mercado nacional a partir de setembro deste ano.

A fiscalização aconteceu após a Ceasa/ES levar a denúncia para o Idaf de que havia uma pessoa física realizando a venda para os produtores rurais no mercado da Central, o que é proibido. Só é permitida a venda de agrotóxicos em estabelecimentos comerciais registrados pelo Idaf.

Todos os agrotóxicos vendidos nos comércios capixabas, ou de outros estados que atendem o Espírito Santo também precisam estar cadastrados no Instituto. Além disso, o produto também era comercializado sem a receita agronômica, que deve ser emitida por um profissional habilitado, e nota fiscal.

Todo o produto apreendido será encaminhado para a Central de recebimento de embalagens vazias e impróprias, administrada pelo Instituo Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (inpEV) que fará a destinação final adequada dos produtos, conforme as normas técnicas recomendadas.

[email protected], nos escritórios do Idaf, ou no disque-denúncia 181", disse Louzada. De acordo com o diretor-presidente do Idaf, Mário Louzada o trabalho do instituto promove segurança alimentar aos capixabas. "Recolhemos agrotóxicos encontrados em situação irregular que podem, por isso, oferecer sérios riscos à saúde tanto de quem consome o alimento quanto do produtor que manuseia o agrotóxico durante o plantio. Cabe ao Idaf fiscalizar a distribuição, o comércio e o uso dos agrotóxicos no Espírito Santo. As denúncias podem ser feitas anonimamente por meio do e-mail, nos escritórios do Idaf, ou no disque-denúncia 181", disse Louzada.