Espírito Santo é o segundo maior produtor de café do país

Espírito Santo é sede do maior simpósio sobre cafés do país

Pesquisadores, extensionistas, técnicos, professores, estudantes, dirigentes de instituições do setor cafeeiro, empresários, cafeicultores e demais interessados nos Cafés do Brasil participarão do evento.

Estarão expostos 399 trabalhos técnicos-científicos sobre temas que vão desde a agregação de qualidade ao café, agroclimatologia, biotecnologia e fisiologia até o aperfeiçoamento dos processos industriais e novos produtos à base de café.