Cafés do ES ganham seis troféus em premiação internacional

O Sítio Uliana é da região Serrana do Estado, em Aracê, região elevada de Domingos Martins Crédito: Divulgação | Governo do ES

Atualização Esta matéria foi publicada inicialmente com o título "Café especial de Domingos Martins conquista prêmio internacional", mas a chamada foi alterada para incluir outros ganhadores do Espírito Santo na mesma premiação.

Seis cafés do Espírito Santo foram premiados no Coffee Of The Year (COY) 2022. O grande destaque da premiação foi a região de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, que levou cinco troféus, no evento que ocorreu nesta sexta-feira (18) em Minas Gerais.

O Sítio Forquilha do Rio, de Dores do Rio Preto, Caparaó capixaba foi o principal ganhador capixaba. Representado pela família Lacerda, produtora do arábica, o local ficou em segundo lugar e também levou a quinta e a sétima colocação.

A Pousada Villa Uliana, do município de Domingos Martins, ficou em terceiro lugar, na premiação que ocorreu na Semana Internacional do Café (SIC 2022), um dos eventos mais importantes do segmento em todo o mundo. A cerimônia ocorreu em Belo Horizonte, Minas Gerais.

"Muito feliz e realizado com essa conquista, porque é a primeira vez que mandamos a amostra para o prêmio. É um trabalho realizado há mais de 15 anos com muito amor e dedicação de toda família", ressaltou o produtor, Vagner Uliana.

Em oitavo lugar ficou o Sítio Família Protásio também de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto. E a família Vieira, de Iúna, recebeu o 10º lugar.

Nesta edição, foram 505 amostras enviadas de nove estados, envolvendo 415 propriedades rurais. Ao todo, foram 44 variedades de café.

"Os cafés capixabas sempre são destaque em premiações de nível internacional. Isso valoriza não só nós, produtores, mas toda a região. O Governo do Estado vai continuar investindo na modernização e na implantação de novas tecnologias para o desenvolvimento da nossa cafeicultura", disse o secretário de Estado da Agricultura, José Roberto Macedo Fontes.

Os ganhadores na categoria arábica

Larissa Sodré de Paula – Sítio Café da Sofia – Caparaó (MG) João Vithor Medeiros Lacerda - Sítio Forquilha do Rio - Caparaó (ES) Vagner Uliana – Pousada Villa Uliana – Montanhas do Espírito Santo (ES) Homero Aguiar Paiva – Fazenda Guariroba – Campo das Vertentes (MG) Altilina Lacerda – Sítio Forquilho do Rio - Caparaó (ES) Wilson Osório dos Santos – Sítio Osório - Caparaó José Alexandre Abreu de Lacerda – Sítio Forquilha do Rio - Caparaó (ES) Fábio Protásio de Abreu – Sítio Família Protásio - Caparaó (ES) Samuel Mangia – Tequila Café – Mantiqueira de Minas (MG) Valzilene Dutra Vieira – Sítio Cordilheira do Caparaó - Caparaó (ES)

História de sucesso

O Espírito Santo é tricampeão brasileiro, na categoria canéfora e bicampeão na categoria arábica. Em 2018, dois produtores do Espírito Santo levaram a premiação do concurso, que elege os melhores cafés arábica e conilon (canéfora) do Brasil.

Afonso Lacerda, da Fazenda Forquilha, na Região do Caparaó, ganhou na categoria café arábica; e Luiz Claudio de Souza, da Fazenda Grãos de Ouro, em Muqui, ganhou na categoria café conilon.

Sobre o COY

Produtores da Pousada Uliana, vencedora da Semana Internacional do Café Crédito: Divulgação | Governo do ES

A premiação Coffee of the Year (COY) elege os melhores cafés arábica e canéfora do Brasil por meio de voto popular e da avaliação profissional de juízes nacionais. Criado em 2012, o COY tem como objetivo reunir os melhores cafés do Brasil e eleger os grandes destaques do ano, incentivando, assim, o desenvolvimento e aprimoramento da produção nacional e a divulgação de novas origens do café.

O concurso conta com duas fases. A primeira consiste em receber as amostras de produtores de todo o Brasil que são torradas e provadas por profissionais Q-Graders licenciados pelo CQI (Coffee Quality Institute). Na segunda fase, as 180 melhores amostras participam das mesas de cupping durante o evento e são provadas por compradores nacionais e internacionais.