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Plano Safra 2023/2024

Banestes libera R$ 1 bilhão em crédito para produtores rurais

Recursos são destinados a investimentos em atividades agrícolas e pecuária e ficam vigentes até 30 de junho de 2024

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 16:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2023 às 16:27
O Banestes vai disponibilizar R$ 1 bilhão em crédito para produtores e cooperativas rurais para financiar investimentos em atividades agrícola e pecuária. Os recursos fazem parte do Plano Safra 2023/2024 e ficam vigentes até 30 de junho de 2024.
Produtores e cooperativas podem recorrer ao crédito rural para a compra de insumos, tratos de cultivo e demais custos para a manutenção da atividade agrícola ou pecuária. O recurso também têm a função de ajudar na aquisição de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, aquisição de animais, renovação e implantação de lavouras, construção e reformas, eletrificação, entre outros.
Agronegócios
Produção de café: crédito rural disponível para a compra de insumos Crédito: Secom/Divulgação
Com taxas de juros a partir de 3% para as linhas de custeio, há a possibilidade de parcelar o pagamento em até oito anos, a depender da cultura explorada. Para solicitar recursos, o agricultor deverá entrar em contato com a agência Banestes de sua região. 
“O crédito rural está presente no DNA do Banestes, que nasceu como o banco de crédito agrícola do Estado. Essa trajetória de quase 86 anos demonstra o olhar atento que o banco tem para o produtor rural capixaba", disse o diretor de Negócios e Recuperação de Ativos do Banestes, Carlos Artur Hauschild

Linhas de Crédito Rural Banestes

  • Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura (Pronaf)
  • Finalidade: custeio agrícola e pecuário 
  • A quem se destina: pequenos produtores e agricultores familiares enquadrados no Pronaf
  • Taxa de juros: de 3% a 6% ao ano, dependendo da cultura
  • Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp)
  • Finalidade: custeio agrícola e pecuário
  • A quem se destina: produtores de médio porte enquadrados no Pronamp
  • Taxa de juros: 8% ao ano
  • Linha de Crédito Demais Produtores
  • Finalidade: custeio agrícola e pecuário 
  • A quem se destina: demais produtores rurais
  • Taxa de juros: 12% ao ano
  • Linha de Crédito de Investimento
  • Finalidade: investimento agrícola e pecuário
  • A quem se destina: produtores rurais, independente do porte do produtor
  • Prazo: até 8 anos, dependendo do bem financiado e/ou projeto técnico presentado
  • Taxa de juros: a partir de 10,5% ao ano
  • Funcafé – Crédito de Comercialização
  • Finalidade: conceder ao produtor rural e as suas cooperativas recursos financeiros em valor equivalente à quantidade de produto armazenado para possibilitar a venda futura em melhores condições de mercado
  • A quem se destina: cafeicultores e suas cooperativas de produção agropecuária
  • Taxa de juros: 11%a.a
  • Prazo: até 12 meses
  • Funcafé - Financiamento para Aquisição de Café (FAC)
  • Finalidade: financiar a aquisição de café
  • A quem se destina: A quem se destina: indústria torrefadora de café, indústrias de café solúvel, beneficiadores de café, exportadores e cooperativas de cafeicultores que exerçam as atividades de beneficiamento, torrefação ou exportação de café
  • Taxa de juros: 11%a.a
  • Prazo: até 12 meses
  • Funcafé – Crédito para Capital de Giro para Indústrias de Café Solúvel e de Torrefação de Café e para Cooperativa de Produção
  • Finalidade: Capital de Giro
  • A quem se destina: indústrias de café solúvel e de torrefação de café e cooperativas de produção
  • Taxa de juros: 11% ao ano
  • Prazo: até 24 meses
As condições vigentes valem até 30 de junho de 2024.

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