Banestes libera R$ 1 bilhão em crédito para produtores rurais

O Banestes vai disponibilizar R$ 1 bilhão em crédito para produtores e cooperativas rurais para financiar investimentos em atividades agrícola e pecuária. Os recursos fazem parte do Plano Safra 2023/2024 e ficam vigentes até 30 de junho de 2024.

Produtores e cooperativas podem recorrer ao crédito rural para a compra de insumos, tratos de cultivo e demais custos para a manutenção da atividade agrícola ou pecuária. O recurso também têm a função de ajudar na aquisição de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, aquisição de animais, renovação e implantação de lavouras, construção e reformas, eletrificação, entre outros.

Produção de café: crédito rural disponível para a compra de insumos Crédito: Secom/Divulgação

Com taxas de juros a partir de 3% para as linhas de custeio, há a possibilidade de parcelar o pagamento em até oito anos, a depender da cultura explorada. Para solicitar recursos, o agricultor deverá entrar em contato com a agência Banestes de sua região.

“O crédito rural está presente no DNA do Banestes, que nasceu como o banco de crédito agrícola do Estado. Essa trajetória de quase 86 anos demonstra o olhar atento que o banco tem para o produtor rural capixaba", disse o diretor de Negócios e Recuperação de Ativos do Banestes, Carlos Artur Hauschild

Linhas de Crédito Rural Banestes

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura (Pronaf)



Finalidade: custeio agrícola e pecuário

custeio agrícola e pecuário A quem se destina: pequenos produtores e agricultores familiares enquadrados no Pronaf

pequenos produtores e agricultores familiares enquadrados no Pronaf Taxa de juros: de 3% a 6% ao ano, dependendo da cultura

Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp)

Finalidade: custeio agrícola e pecuário

custeio agrícola e pecuário A quem se destina: produtores de médio porte enquadrados no Pronamp

produtores de médio porte enquadrados no Pronamp Taxa de juros: 8% ao ano

Linha de Crédito Demais Produtores

Finalidade: custeio agrícola e pecuário

custeio agrícola e pecuário A quem se destina: demais produtores rurais

demais produtores rurais Taxa de juros: 12% ao ano

Linha de Crédito de Investimento

Finalidade: investimento agrícola e pecuário

investimento agrícola e pecuário A quem se destina: produtores rurais, independente do porte do produtor

produtores rurais, independente do porte do produtor Prazo: até 8 anos, dependendo do bem financiado e/ou projeto técnico presentado

até 8 anos, dependendo do bem financiado e/ou projeto técnico presentado Taxa de juros: a partir de 10,5% ao ano

Funcafé – Crédito de Comercialização

Finalidade: conceder ao produtor rural e as suas cooperativas recursos financeiros em valor equivalente à quantidade de produto armazenado para possibilitar a venda futura em melhores condições de mercado

conceder ao produtor rural e as suas cooperativas recursos financeiros em valor equivalente à quantidade de produto armazenado para possibilitar a venda futura em melhores condições de mercado A quem se destina: cafeicultores e suas cooperativas de produção agropecuária

cafeicultores e suas cooperativas de produção agropecuária Taxa de juros: 11%a.a

11%a.a Prazo: até 12 meses

Funcafé - Financiamento para Aquisição de Café (FAC)

Finalidade: financiar a aquisição de café

financiar a aquisição de café A quem se destina: A quem se destina: indústria torrefadora de café, indústrias de café solúvel, beneficiadores de café, exportadores e cooperativas de cafeicultores que exerçam as atividades de beneficiamento, torrefação ou exportação de café

A quem se destina: indústria torrefadora de café, indústrias de café solúvel, beneficiadores de café, exportadores e cooperativas de cafeicultores que exerçam as atividades de beneficiamento, torrefação ou exportação de café Taxa de juros: 11%a.a

11%a.a Prazo: até 12 meses

Funcafé – Crédito para Capital de Giro para Indústrias de Café Solúvel e de Torrefação de Café e para Cooperativa de Produção

Finalidade: Capital de Giro

Capital de Giro A quem se destina : indústrias de café solúvel e de torrefação de café e cooperativas de produção

: indústrias de café solúvel e de torrefação de café e cooperativas de produção Taxa de juros: 11% ao ano

11% ao ano Prazo: até 24 meses