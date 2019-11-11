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Renata Rasseli

ES terá sessões especiais de show de Roberto Carlos em dezembro

Roberto Carlos em Jerusalém 3D será exibido em cinemas de Vila Velha, Vitória, Serra e Cariacica

Públicado em 

10 nov 2019 às 23:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Roberto Carlos Crédito: Reprodução/Instagram/Roberto Carlos
"Roberto Carlos Em Jerusalém", um álbum ao vivo do cantor e compositor Roberto Carlos com o registro do show realizado em 2011 na cidade santa de Jerusalém, será apresentado em cinemas de  Vila Velha, Vitória, Serra e Cariacica, em sessões especiais durante o mês de dezembro.  A apresentação ficou por conta da jornalista Glória Maria. Os preços das entradas giram em torno de R$ 20 (inteira), mas em algumas salas clientes Vivo, Bradesco, Ipiranda e MasterCard têm descontos especiais.
Uma das surpresas foi o fato do cantor ter cantado algumas canções com partes em outros idiomas para o público de mais de 5 mil pessoas. Foram cinco línguas ao decorrer do show: português, espanhol, inglês, italiano e hebraico. 

COQUETEL

Claudia Mello, Gabrielle Greppe, Sabrina Balbi e Margarida Nader Crédito: Mônica Zorzanelli

INAUGURAÇÃO

Thici Tibério finaliza os detalhes para a inauguração da sua nova maison, na Aleixo Netto. 

DECORAÇÃO

Lucimar Ventorim e Vanessa Di Francesco Crédito: Mônica Zorzanelli

NOVA PIZZARIA

Amanda Moschen e Fernanda Freire assinam o projeto de arquitetura e design da Mogno Pizzaria, de Antônio Ferrari, que abre suas portas esta semana, na Praia do Canto.

ENCONTRO

Fred Rolim e Renata Pietiê Crédito: Mônica Zorzanelli

BATE-PAPO

Para trocar informações e experiências, além de reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata, a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci) realiza uma Roda de Conversa com o tema “Câncer de próstata – prevenir é bem melhor de que remediar”, em alusão à campanha Novembro Azul. O evento será nesta segunda-feira (11), às 14 horas, na sede da Acacci, e será conduzido pela médica especialista em homeopatia, acupuntura e pediatria Ana Rita Novaes, com a participação do Paulo Castelar.

COQUETEL

Kelli Saloto, Sandra Bastos, Ana Marsiglia e Angela Sandri Crédito: Mônica Zorzanelli

QUERIDA DE RR

Daniela Andrade Crédito: Mônica Zorzanelli

CAPIXABA EM PORTUGAL

 Bruno Matias apresentou sua fintech, a Unit, durante a Web Summit 2019, em Portugal. 

CAPIXABA EM SAMPA

Nosso Hilal Sami Hilal: na exposição “Tudo Bem”, em São Paulo Crédito: divulgação

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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