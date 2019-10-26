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O Rei nas telonas!

Show de Roberto Carlos em 3D chega aos cinemas em dezembro

O show 'Roberto Carlos em Jerusalém 3D' estará disponível nos dias 2, 6, 7 e 8 de dezembro deste ano

Publicado em 26 de Outubro de 2019 às 09:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2019 às 09:36
O cantor Roberto Carlos Crédito: Reprodução/Instagram @robertocarlosoficial
Além de sua tradicional apresentação de final de ano, Roberto Carlos, 78, que está comemorando 60 anos de carreira, exibirá nos cinemas seu primeiro show filmado em 3D. O longa "Roberto Carlos em Jerusalém 3D" estará disponível nos dias  2, 6, 7 e 8 de dezembro em várias salas do Brasil.
Narrado pela jornalista Glória Maria, o filme registra um show gravado na Terra Santa em 2011, em um palco de mais de mil metros quadrados no Sultan's Poll (Piscina do Sultão), próximo ao Monte Sião, junto às muralhas da Cidade Velha de Jerusalém.
Com uma plateia de 5.500 pessoas, a apresentação conta com músicas como  "Além do horizonte", "Como é grande o meu amor por você" e "Jesus Cristo". Também tem canções especiais como "Detalhes", cantada em quatro idiomas -português, espanhol, inglês e italiano-, e "Jerusalém toda de ouro", interpretada em hebraico com um coral de 30 brasileiros que vivem em Israel. O cantor recebe apoio, ainda, de uma orquestra de 17 músicos e 12 músicos israelenses nos instrumentos de cordas.
O filme conta com cenas da viagem de Roberto Carlos à Terra Santa, incluindo passagens por locais históricos como a Basílica do Santo Sepulcro, o Jardim das Oliveiras, o Sítio Arqueológico Ha´Ofel, o Muro das Lamentações e o Monastério de São Jorge.
"A gente se preparou vários meses para imaginar o que seria um show do Roberto em Jerusalém. Envolvia uma terra diferente, com sentimentos diferentes, com emoções diferentes. O cenário veio da Jordânia, e como não se via Jerusalém de onde o palco estava, decidimos recriar a cidade atrás do Roberto, justamente para poder ter essa sensação de estarmos lá", conta o diretor do longa, Jayme Monjardim.

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 "Jerusalém já passa essa ideia de profundidade, e o cinema 3D te permite esse olhar profundo, essa sensação de distanciamento entre um ângulo e outro. Poder sentir essa emoção de ser transportado para Jerusalém, escutando Roberto e suas músicas incríveis, é um presente para o nosso fim de ano". 
A pré-venda para a apresentação começa no próximo dia 31 de outubro, através do site ingresso.com, e o longa já tem trailer com narração de Cid Moreira.

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