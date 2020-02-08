Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • ES é exemplo de que prudência e temperança fiscal fazem a diferença na economia
Equilíbrio

ES é exemplo de que prudência e temperança fiscal fazem a diferença na economia

No Espírito Santo, a temperança e a prudência não somente ajudaram na guarda do equilíbrio fiscal, mas ajudaram no fortalecimento da capacidade de governar e prover meios e soluções para os problemas da população

Publicado em 08 de Fevereiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

08 fev 2020 às 04:00
Orlando Caliman

Colunista

Orlando Caliman

Dinheiro: equilíbrio nas contas públicas Crédito: Pixabay
Especialmente nos últimos anos, expressões como responsabilidade fiscal e equilíbrio fiscal têm sido usadas e veiculadas em profusão no Brasil. Isso principalmente por conta da grave crise na economia, que curiosamente e paradoxalmente tem origem e, ao mesmo tempo, destino na crise fiscal que perpassa os três níveis de governo.
Mas, felizmente, em meio aos “destroços” das contas públicas que se espalham pelo país é possível encontrarmos situações como a do nosso Espírito Santo, atestando o quanto se torna valioso primar pela temperança e prudência fiscal.

Veja Também

Confiabilidade de informações da área pública pressupõe credibilidade fiscal

Pessoalmente, simpatizo-me mais com a expressão “temperança”, que como virtude parece-me mais apropriada enquanto garantia e guarda do equilíbrio fiscal. Aliás, como bem nos transmite o significado original da palavra “temperantia”, do latim, cuja compreensão está mais para o sentido de “guardar o equilíbrio”. E guardar carrega também o apelo à sustentabilidade, no sentido de “guardar” no tempo, indo para além do fortuito e do passageiro.
Foi com temperança e prudência que o Espírito Santo foi governado nos últimos 17 anos. Um legado que nos diferencia enormemente em relação ao demais Estados e também do governo federal. Um diferencial que se evidencia de forma clara e contundente principalmente em enfrentamentos de crises – caso da crise hídrica - e desastres naturais - como as vividas com as enchentes na virada de 2013 para 2014 e as deste ano.

Veja Também

O liberalismo econômico como o conhecemos está correndo perigo?

O aumento das desigualdades é um limitador do potencial de crescimento

Enquanto os salários caem, economia pena em criar empregos qualificados

No Espírito Santo, a temperança e a prudência não somente ajudaram na guarda do equilíbrio fiscal, mas ajudaram no fortalecimento de duas competências tidas como fundamentais em gestão pública: capacidade de governar e prover meios e soluções para os problemas da população. Um legado que vem se transformando em valioso ativo da sociedade.
É esse legado que agora faz ressaltar capacidades como organização, planejamento, presteza e assertividade nas múltiplas abordagens e no desenvolvimento de iniciativas do governo estadual no atendimento aos municípios e comunidades afetadas pelas enchentes. Faz também ampliar a capacidade de o governo motivar, mobilizar e engajar instituições e pessoas na mesma tarefa.

Orlando Caliman

É economista. Analisa, aos sábados, o ambiente econômico do Estado e do país, apontando os desafios que precisam ser superados para o desenvolvimento e os exemplos de inovação tecnológica

Tópicos Relacionados

Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Primeira parte da cinebiografia de Michael Jackson, "Michael" estreia nos cinemas nessa quinta-feira (23)
Crítica HZ: “Michael” reencarna nas telonas e abre espaço para continuação
Fábrica de sorvetes do grupo Lamoia em Piúma
Fábrica de sorvetes no ES prevê movimentar R$ 40 milhões com terceirização de marcas
Dez Milhas Garoto
Abertura das inscrições para as Dez Milhas Garoto já tem data definida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados