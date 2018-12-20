Casagrande reconhece equilíbrio fiscal do ES, mas ataca 'déficit social'

O governador eleito Renato Casagrande recebe o diploma das mãos do desembargador Annibal de Rezende Lima Crédito: Carlos Alberto Silva

Em discurso na cerimônia de diplomação, nesta quarta-feira (19), no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), o governador eleito Renato Casagrande (PSB) reconheceu que receberá do governador Paulo Hartung (sem partido) um "Estado equilibrado" no campo fiscal. Mas criticou o que chama de "déficit social" deixado pela atual gestão.

"Vivemos, no Espírito Santo, situação privilegiada, se comparada com nossos vizinhos da federação. Há quatro anos, quando concluí meu primeiro mandato, entreguei ao sucessor um Estado equilibrado, com contas em dia, com dezenas de obras e projetos em andamento. Recebo agora com situação fiscal semelhante, embora modulada por um grande déficit social", disse, no pronunciamento.

No mesmo discurso que lançou a crítica recorreu a uma expressão bastante usada pelo ex-aliado ao dizer que "não podemos ficar olhando para o retrovisor".

Casagrande dedicou parte do pronunciamento a convidar lideranças "distantes por circunstâncias da vida ou da política" para uma aliança em favor do Espírito Santo".

"Mais do que líderes eleitos para representar nossa gente, o que vejo aqui é a perspectiva de uma grande aliança em favor do Espírito Santo. Sem ódios, sem mentiras, sem agressões, sem desrespeito. É a hora de deixar pra trás eventuais diferenças que nos afastaram em alguns momentos. É hora de incluir um leque de parcerias que inclua todas as instituições", frisou.

MÉRITOS

Após a solenidade, o governador eleito disse que sempre reconheceu méritos de Hartung e equipe na condução da área fiscal do Estado. Ele reclama do que considera falta de reconhecimento da outra parte.

"Minha crítica é que gestão fiscal não é um fim em si. Tem que ter retorno para a sociedade, tem que ter investimento em infraestrutura. Minha crítica é essa. Minha discordância é o governo atual não reconhecer a boa gestão que fiz e leguei ao governo atual ao final de 2014", pontuou.

Em entrevista para A GAZETA publicada no domingo passado, Hartung afirmou estar disposto a receber Casagrande para tratar de desafios do Estado a partir de 2019, caso o socialista queira conversar.

Ainda antes do início da cerimônia desta quinta Casagrande tratou de eliminar a chance do encontro improvável. O eleito afirmou que as conversas estão sendo feitas pelas equipes de transição e que ele não vê necessidade em uma conversa pessoal com o atual governador.

CONVÊNIOS

Na mesma ocasião, o político do PSB reclamou de "excesso" em gastos do atual governo na reta final em convênios e contratos. Segundo ele, as despesas não estão sendo conversadas entre as equipes de transição.

Casagrande chegou ao governo em 2011 apoiado por Hartung. Na eleição de 2014, eles romperam e o ex-emedebista venceu o antigo aliado.