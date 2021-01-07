Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em 12 municípios

ES vai fazer pesquisa para avaliar perfil dos turistas no verão

Começa neste sábado (9) a pesquisa de identificação do perfil do turista e dos visitantes na temporada. A novidade este ano é a realização de pesquisa nos parques estaduais em parceria com o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema)

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 17:06

Publicado em 

07 jan 2021 às 17:06
Setur vai fazer pesquisa de identificação do perfil do turista e dos visitantes na temporada verão
Governo inicia neste sá Crédito: Divulgação/Governo do ES
Começa neste sábado (9) uma pesquisa de identificação do perfil do turista e dos visitantes na temporada de verão. A novidade este ano, segundo a Secretaria de Estado de Turismo (Setur), é a realização de pesquisa nos parques estaduais em parceria com o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e, em três municípios localizados na região do Caparaó, próximo ao Parque Nacional.
O objetivo é conhecer o perfil de quem procura estes locais e a avaliação destes destinos. O trabalho será executado pela empresa Qualitest Ciência e Tecnologia Ltda., vencedora da licitação.
A pesquisa será realizada nos principais atrativos de 12 municípios capixabas e cinco parques estaduais. “Ampliamos os pontos de pesquisa na temporada e o trabalho possibilitará conhecer a motivação do turista em visitar o Espírito Santo, bem como uma avaliação de vários pontos importantes para o segmento turismo”, afirma o secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana.

Veja Também

Parque Estadual Pedra Azul completa 30 anos e realiza lives

Pedra da Penha: um paraíso de Cachoeiro de Itapemirim, no ES

O secretário estadual de Turismo salienta a importância da realização de pesquisas nos parques estaduais e ampliação dos locais na temporada de verão, acrescentando municípios da região do Caparaó.
“Os parques são um ativo muito importante em nosso Estado e precisamos conhecer qual é o perfil do visitante, o que o atrai e, principalmente, o que podemos, enquanto poder público, melhorar estes locais para recebê-los. Já o recorte nos municípios do Caparaó, nos dará informações importantes, porque são destinos próximos ao Parque Nacional e a região conta com outros tipos de atrativos”, afirmou.
“Esta pesquisa é extremamente útil e interessante, pois, com os dados do perfil dos frequentadores dos parques, teremos como alinhar melhor as potencialidades do serviço prestado com a expectativa da sociedade. Isto está alinhado também com o nosso projeto estratégico de tornar os parques mais sustentáveis e cada vez mais acessíveis ao público”, ressaltou o diretor-presidente do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), Alaimar Fiuza.
Parques Estaduais - A pesquisa será realizada nos Parques Estaduais de acordo com o Mapa de Risco Covid-19 do Estado. O questionário será aplicado em quatro finais de semana, nas sextas e sábados. Na unidade de conservação que estiver fechada por conta da pandemia, a pesquisa será realizada no próximo ano.

LOCAIS

Os questionários da pesquisa Verão serão aplicados nos principais atrativos turísticos localizados nos municípios de Anchieta, Conceição da Barra, Guarapari, Marataízes, Piúma, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória. O questionário este ano será aplicado também, neste mesmo período em três municípios localizados na Região Turística do Caparaó – Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto e Iúna.
As informações serão coletadas, através de aplicação de questionários, face a face, de forma eletrônica com registro automático das coordenadas do local visitado por meio de GPS e da gravação do áudio das entrevistas.
O contrato com a Qualitest Ciência e Tecnologia Ltda. é de 14 meses e compreende a realização de pesquisas na temporada de verão, feriado de Carnaval, inverno e réveillon 2021/22.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Turismo no ES Iema Turismo Europa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg
Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento
O cineasta capixaba Rodrigo Aragão
Cineasta Rodrigo Aragão será homenageado no 33º Festival de Cinema de Vitória
Imagem de destaque
Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados